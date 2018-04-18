В России начались продажи кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross

Как сообщает пресс-служба Mitsubishi, Eclipse Cross доступен с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, дефорсированным со 163 до 150 л.с. Агрегат был адаптирован для работы на бензине с октановым числом 92.

Автомобиль предложат как с передним, так и с полным приводом. Цены на полноприводные модификации стартуют от 1 959 990 рублей.

Напомним, Mitsubishi Eclipse Cross займет нишу между моделями ASX и Outlander. В список стандартного оснащения автомобиля входят подогрев передних сидений, климат-контроль и набор электронных ассистентов. В более дорогих исполнениях автомобиль дополнительно укомплектован подогревом руля и заднего дивана, а также панорамной крышей и проекционным экраном.