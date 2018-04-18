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В России начались продажи кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross
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В России начались продажи кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Как сообщает пресс-служба Mitsubishi, Eclipse Cross доступен с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, дефорсированным со 163 до 150 л.с. Агрегат был адаптирован для работы на бензине с октановым числом 92.
Автомобиль предложат как с передним, так и с полным приводом. Цены на полноприводные модификации стартуют от 1 959 990 рублей.
Напомним, Mitsubishi Eclipse Cross займет нишу между моделями ASX и Outlander. В список стандартного оснащения автомобиля входят подогрев передних сидений, климат-контроль и набор электронных ассистентов. В более дорогих исполнениях автомобиль дополнительно укомплектован подогревом руля и заднего дивана, а также панорамной крышей и проекционным экраном.
Как сообщал «Авторамблер», Eclipse Cross будет поставляться в Россию с японского завода Mitsubishi. Предполагается, что модель станет конкурентом Nissan Qashqai, который, напомним, можно приобрести по цене от 973 тыс. рублей.
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