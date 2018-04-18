Компания Lexus внезапно рассекретила ES ровно за неделю до показов 

В компании Lexus было принято решение рассекретить внешний вид автоновинки ES. По другому размещение фотографий в сети за семь дней до официальных показов не назовешь.
Если судить по представленным снимкам, обсуждаемая автомодель выдержана в фирменном стиле. Во внешнем виде, форме оптики и исполнению некоторых элементов кузова автоновинка перекликается с седаном LS.
По предварительной информации, автомодель ES будет собираться на базе TNGA. Такую же базу имеет и Toyota Avalon, представленная на авторынке Соединенных Штатов.
Силовая установка этого автомобиля представлена 3,5-литровым мотором и восьмиступентатой коробкой-автоматом.
Есть также гибридная версия силовой установки с 2,5-литровым мотором и электродвигателем.
Дело в том, что на тизерных изображениях радиаторная решетка Lexus ES представлена в синеватом оттенке. Это может быть акцент на то, что автомобиль оснащен гибридным агрегатом.