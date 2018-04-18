Обновленный Ford Explorer добрался до российских дилеров

Обновленная версия внедорожника Ford Explorer поступила в продажу на российском авторынке. Автомобиль добрался до дилеров «Форд» в 50 городах России.

Рестайлинговый «Эксплорер» доступен для российских покупателей в трех комплектациях: XL T, Limited, а также Limited Plus. Стоимость базовой версии этой модели начинается от 2 миллионов 619 тысяч рублей с учетом специальных предложений по Trade-in или программе утилизации.

Независимо от комплектации обновленный 7-местный внедорожник Ford Explorer оснащается системой интеллектуального полного привода, атмосферным мотором с рабочим объемом в 3,5-литра и мощностью 249 лошадиных сил, а также 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и широким набором опций.