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Обновленный Ford Explorer добрался до российских дилеров
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Обновленный Ford Explorer добрался до российских дилеров 

Daily-Motor 31 минуту назад
Фото: Daily-Motor
Обновленная версия внедорожника Ford Explorer поступила в продажу на российском авторынке. Автомобиль добрался до дилеров «Форд» в 50 городах России.
Рестайлинговый «Эксплорер» доступен для российских покупателей в трех комплектациях: XL T, Limited, а также Limited Plus. Стоимость базовой версии этой модели начинается от 2 миллионов 619 тысяч рублей с учетом специальных предложений по Trade-in или программе утилизации.
Независимо от комплектации обновленный 7-местный внедорожник Ford Explorer оснащается системой интеллектуального полного привода, атмосферным мотором с рабочим объемом в 3,5-литра и мощностью 249 лошадиных сил, а также 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и широким набором опций.
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