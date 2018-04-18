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В Европе упал спрос на Lada
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В Европе упал спрос на Lada 

Авторамблер 38 минут назад
Фото: Авторамблер
За прошлый месяц в европейских странах было реализовано 423 экземпляра Lada, что на 9% меньше прошлогоднего результата. Как сообщают аналитики агентства «Автостат», динамика продаж бренда показала отрицательное значение впервые с мая 2017 года.
Однако по результатам первого квартала текущего года Lada оказалась в плюсе: продажи увеличились на 10,5% до 1 225 шт. Напомним, на европейском рынке бренд представлен моделями Kalina, Granta, 4x4 и Vesta.
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ был вынужден остановить производство модели Vesta из-за проблем с поставками комплектующих, а именно — топливными баками. Недовыпуск составил 285 экземпляров. Впрочем, дилеры полагают, что простой не скажется на продажах.
Фото: РИА «Новости» / Пресс-служба ПАО
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