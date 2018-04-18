В Европе упал спрос на Lada

За прошлый месяц в европейских странах было реализовано 423 экземпляра Lada , что на 9% меньше прошлогоднего результата. Как сообщают аналитики агентства «Автостат», динамика продаж бренда показала отрицательное значение впервые с мая 2017 года.

Однако по результатам первого квартала текущего года Lada оказалась в плюсе: продажи увеличились на 10,5% до 1 225 шт. Напомним, на европейском рынке бренд представлен моделями Kalina, Granta, 4x4 и Vesta.