В Европе упал спрос на Lada 

За прошлый месяц в европейских странах было реализовано 423 экземпляра Lada, что на 9% меньше прошлогоднего результата. Как сообщают аналитики агентства «Автостат», динамика продаж бренда показала отрицательное значение впервые с мая 2017 года.
Однако по результатам первого квартала текущего года Lada оказалась в плюсе: продажи увеличились на 10,5% до 1 225 шт. Напомним, на европейском рынке бренд представлен моделями Kalina, Granta, 4x4 и Vesta.
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ был вынужден остановить производство модели Vesta из-за проблем с поставками комплектующих, а именно — топливными баками. Недовыпуск составил 285 экземпляров. Впрочем, дилеры полагают, что простой не скажется на продажах.
Фото: РИА «Новости» / Пресс-служба ПАО