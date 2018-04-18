Ещё
BMW M2 Competition — сменщик просто «Эм-два»
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW M2 Competition — сменщик просто «Эм-два» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Как и ожидалось, этот монстр приходи на смену «просто» M2.
Купе получило 3,0-литровую твин-турбо «шестёркку». Мотора этого достаточно, чтобы рассчитывать на 410 лошадиных сил. По сравнению с M2, прирост на 40 «кобыл».
При стандартной шестиступенчатой механической коробке передач M2 Competition набирает с места 60 миль в час за 4,2 секунды, в то время как выбор семиступенчатой DCT гарантирует разгон за четыре секунды. Это на 0,1 секунды быстрее, чем у исходящего на покой M2.
Максимальная скорость по-прежнему ограничена «ошейником» на отметке в 250 км/ч. Однако теперь есть дополнительный пакет M Driver, а это означает, что в таком случае показатель максимальной скорости поднимется до 280 км/ч.
В самой BMW говорит, что система охлаждения двигателя позаимствована у M4. Новая система выпуска звучит поистине захватывающе. Она с электронноуправляемыми клапанами. Подвеска задняя — пятирычажная. Она сделана из кованого алюминия. Платформа в принципе лежит алюминиевая. Эффективные тормозные механизмы — тоже из интересного. 19-дюймовые кованые колеса на низкопрофильной резине отлично подходят данной «зажигалке».
Что ещё из «вкуснятины»? Активный задний дифференциал и не только. Допустим, пересмотр всей управляющей электроники.
Наиболее важным изменением в салоне является добавление кнопок специальных. Они позволяют пилоту задавать нужный режим движения. Кресла M Sport — «ковши». Логотип M2 на сиденьях, кстати, светится ночью. Нельзя забыть про цифровую приборную панель, вставки из углепластика, украшающие интерьер.
Снаружи вам не составит труда идентифицировать новый автомобиль. Только значок M Competition ясно говорит о том, с чем мы имеем дело. Конечно, форма переднего бампера другая, зеркала заднего вида поменяли форму. Новинка поступит в продажу этим летом. Видимо, ценник объявят где-то ближе к тому времени.
Car.ru: последние новости
Автоэксперты Avito констатируют рост цен на бушные автомобили в России На Нюрбургринг вышел новый Volkswagen Golf Ford объявил о новой платформе для Focus
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый Арбат ушел под землю19
Росгвардеец напал на водителя «Оки»33
Казахстан закрыл границу с Россией81
Роскомнадзор заблокировал Volvo
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение