BMW M2 Competition — сменщик просто «Эм-два»

Как и ожидалось, этот монстр приходи на смену «просто» M2.

Купе получило 3,0-литровую твин-турбо «шестёркку». Мотора этого достаточно, чтобы рассчитывать на 410 лошадиных сил. По сравнению с M2, прирост на 40 «кобыл».

При стандартной шестиступенчатой механической коробке передач M2 Competition набирает с места 60 миль в час за 4,2 секунды, в то время как выбор семиступенчатой DCT гарантирует разгон за четыре секунды. Это на 0,1 секунды быстрее, чем у исходящего на покой M2.

Максимальная скорость по-прежнему ограничена «ошейником» на отметке в 250 км/ч. Однако теперь есть дополнительный пакет M Driver, а это означает, что в таком случае показатель максимальной скорости поднимется до 280 км/ч.

В самой BMW говорит, что система охлаждения двигателя позаимствована у M4. Новая система выпуска звучит поистине захватывающе. Она с электронноуправляемыми клапанами. Подвеска задняя — пятирычажная. Она сделана из кованого алюминия. Платформа в принципе лежит алюминиевая. Эффективные тормозные механизмы — тоже из интересного. 19-дюймовые кованые колеса на низкопрофильной резине отлично подходят данной «зажигалке».

Что ещё из «вкуснятины»? Активный задний дифференциал и не только. Допустим, пересмотр всей управляющей электроники.

Наиболее важным изменением в салоне является добавление кнопок специальных. Они позволяют пилоту задавать нужный режим движения. Кресла M Sport — «ковши». Логотип M2 на сиденьях, кстати, светится ночью. Нельзя забыть про цифровую приборную панель, вставки из углепластика, украшающие интерьер.

Снаружи вам не составит труда идентифицировать новый автомобиль. Только значок M Competition ясно говорит о том, с чем мы имеем дело. Конечно, форма переднего бампера другая, зеркала заднего вида поменяли форму. Новинка поступит в продажу этим летом. Видимо, ценник объявят где-то ближе к тому времени.