Обновлённый пикап Foton Tunland запустят в производство в России

Китайская компания Foton собирается уже в этом году наладить в России производство обновленного пикапа Tunland, сообщает пресс-служба бренда. На данный момент рестайлинговая модель уже начала продаваться в Китае. Цены на автомобиль там начинаются от 88 800 юаней (879 661 руб.).

Как пишет источник, новинка доступна в исполнениях с задним и полным приводом. Пикап получил 2,4-литровый бензиновый мотор. Мощность агрегата составляет 136 л. с. Также клиентам предлагается дизельный мотор Cummins с отдачей 163 л.с. Двигатели работают совместно с механической коробкой передач.

Обновленный Tunland получил новое оформление передней части кузова. От дорестайлингового пикапа машина отличается другой оптикой, видоизмененными бамперами и расширителями колесных арок из неокрашенного пластика. В салоне появилась новая передняя панель и модифицированная мультимедийная система с сенсорным дисплеем и навигацией.

На данный момент Foton продает в России пикапы Tunland китайской сборки. Стоимость модели в базовой версии составляет 1 549 900 рублей. Также доступен микроавтобус View CS2, который у дилеров стоит от 1 749 900 рублей. Кроссовер Sauvana, производство которого налажено на территории Таможенного союза, сейчас стоит 1 454 990 рублей. Автомобиль доступен для покупки в пяти— и семиместных версиях.

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Обновлённый пикап Foton Tunland запустят в производство в России