Ещё
Обновлённый пикап Foton Tunland запустят в производство в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обновлённый пикап Foton Tunland запустят в производство в России 

VanLife 1 час назад
Фото: VanLife
Китайская компания Foton собирается уже в этом году наладить в России производство обновленного пикапа Tunland, сообщает пресс-служба бренда. На данный момент рестайлинговая модель уже начала продаваться в Китае. Цены на автомобиль там начинаются от 88 800 юаней (879 661 руб.).
Как пишет источник, новинка доступна в исполнениях с задним и полным приводом. Пикап получил 2,4-литровый бензиновый мотор. Мощность агрегата составляет 136 л. с. Также клиентам предлагается дизельный мотор Cummins с отдачей 163 л.с. Двигатели работают совместно с механической коробкой передач.
Обновленный Tunland получил новое оформление передней части кузова. От дорестайлингового пикапа машина отличается другой оптикой, видоизмененными бамперами и расширителями колесных арок из неокрашенного пластика. В салоне появилась новая передняя панель и модифицированная мультимедийная система с сенсорным дисплеем и навигацией.
На данный момент Foton продает в России пикапы Tunland китайской сборки. Стоимость модели в базовой версии составляет 1 549 900 рублей. Также доступен микроавтобус View CS2, который у дилеров стоит от 1 749 900 рублей. Кроссовер Sauvana, производство которого налажено на территории Таможенного союза, сейчас стоит 1 454 990 рублей. Автомобиль доступен для покупки в пяти— и семиместных версиях.
Вам также будет интересно узнать:
Обновлённый пикап Foton Tunland запустят в производство в России
Медикам Омска вручили ключи от 60 универсалов Lada Largus
Пикап Volkswagen Amarok подорожал
VanLife: последние новости
Toyota представит спецверсию пикапа Hilux в честь его 50-летия Китайская компания Haima анонсировала новый минивэн Пикап Volkswagen Amarok обзавёлся более мощной версией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый Арбат ушел под землю19
Росгвардеец напал на водителя «Оки»33
Казахстан закрыл границу с Россией81
Роскомнадзор заблокировал Volvo
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение