Toyota представит спецверсию пикапа Hilux в честь его 50-летия

Японская компания Toyota подготовила лимитированную версию пикапа Hilux, которому в этом году исполняется 50 лет. Новинка будет представлена на выставке CV Show 2018 уже на следующей неделе. Юбилейная модель создана на базе нового пикапа Hilux самой топовой комплектации. Она получит автоматическую коробку передач и особенный цвет кузова, но увидеть всё это можно будет только на бирмингемском автосалоне. В компании говорят, что всего будет выпущено 150 таких пикапов. Впервые модель Hilux дебютировала в марте 1968 года, и с тех пор по всему миру было продано свыше 16 миллионов автомобилей. Отличительной чертой пикапа являлась отдельная рамная конструкция с передней подвеской на двойных поперечных рычагах. Трансмиссия представляла собой 4-скоростную механику. А грузовое пространство достигало в длину 1 850 мм. На фото ниже изображен пикап Toyota Hilux 1 серии.

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