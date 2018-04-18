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Интеллект плюс эмоции равно новая модель «Мерседес
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Интеллект плюс эмоции равно новая модель «Мерседес 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Немецкая марка сыграла на противоположностях.
Выпуская кабриолет С-класса, «Мерседес» решил укомплектовать в спортивную оболочку противоречивую начинку. Двигатели новой модели легко справятся со спортивной ездой, однако к окружающей среде они вполне дружелюбны. Рядом с двигателем расположена система нейтрализации опасных газов, которая и сокращает объем выбросов.
Умная система способна автоматически регулировать расход топлива. Если скорость машины падает ниже минимального уровня, то двигатель отключается, а на смену ему приходит режим движения «под парусом». А вот в вопросах амортизации автомобиль может просить совета. Опционально на модель устанавливается подвеска Dynamic Bode Control. Она способна распределять давление на колеса в зависимости от дорожной ситуации, скорости движения и состояния дорожного покрытия. Всего доступно три варианта настройки подвески: «Спорт», «Спорт+» и Comfort.
Несмотря на всю самостоятельность мышления, дизайн и комплектацию все-таки выбирает водитель. Так, например, кнопка пуска/остановки имеет новый дизайн. Оформленная в виде турбины, она выполнена сразу в трех цветах: черный с глянцевой хромированной рамкой, белый с хромированной рамкой или матовый с хромированной рамкой.
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