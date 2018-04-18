Aston Martin возрождает автомобиль модели DBS

Британский производитель Aston Martin принял решение о возрождении спортивной модели авто DBS, он был снят с производства еще в 2012 году и в будущем даже не планировался его выпуск.

Обновленная модель будет иметь название DBS Superleggera. По заявлению автопроизводителя спорткар получит облегченную конструкцию и супермощный мотор. Ожидается, что мощность турбо двигателя составит 650 л.с. и иметь объем 5,2 литра. Обновление модели DBS входит в семилетний план развития компании и это не единственная модель, которая получит какие-либо обновления.