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Aston Martin возрождает автомобиль модели DBS
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Aston Martin возрождает автомобиль модели DBS 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Британский производитель Aston Martin принял решение о возрождении спортивной модели авто DBS, он был снят с производства еще в 2012 году и в будущем даже не планировался его выпуск.
Обновленная модель будет иметь название DBS Superleggera. По заявлению автопроизводителя спорткар получит облегченную конструкцию и супермощный мотор. Ожидается, что мощность турбо двигателя составит 650 л.с. и иметь объем 5,2 литра. Обновление модели DBS входит в семилетний план развития компании и это не единственная модель, которая получит какие-либо обновления.
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