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Начался серийный выпуск роскошного кроссовер Traum Meet 3
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Начался серийный выпуск роскошного кроссовер Traum Meet 3 

Car.ru 58 минут назад
Фото: Car.ru
Стартовало массовое производство кросса Traum Meet 3, который стал второй моделью юного концерна Traum, суббренда холдинга Zotye.
Хочется отметить, что китайская модель явно является клоном Mercedes-Benz GLA-Class. Кроссовер лежит на платформе вседорожника Zotye SR7, точной копией Audi Q3.
Габариты роскошного паркетника следующие: 4530 х 1838 х 1610 мм, размер колесной базы достигает 2685 мм.
В подкапотном пространстве переднеприводного паркетника расположен турбодвигатель рабочим объемом 1,5 литра, который выдает 150 л.с. при пиковом крутящем моменте 207 Нм. Вместе с ним работает механическая коробка передач на 5 ступеней или вариатор.
Начальная цена нового кросса стартует от 80 000 юаней (779 тыс. руб.), а самая дорогая версия оценивается в 120 000 юаней (1,1 млн руб.). Кстати, китайские клиенты могут купить Mercedes-Benz GLA от 271 800 юаней (2,6 млн руб.).
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