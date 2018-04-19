Начался серийный выпуск роскошного кроссовер Traum Meet 3

Стартовало массовое производство кросса Traum Meet 3, который стал второй моделью юного концерна Traum, суббренда холдинга Zotye.

Хочется отметить, что китайская модель явно является клоном Mercedes-Benz GLA-Class. Кроссовер лежит на платформе вседорожника Zotye SR7, точной копией Audi Q3

Габариты роскошного паркетника следующие: 4530 х 1838 х 1610 мм, размер колесной базы достигает 2685 мм.

В подкапотном пространстве переднеприводного паркетника расположен турбодвигатель рабочим объемом 1,5 литра, который выдает 150 л.с. при пиковом крутящем моменте 207 Нм. Вместе с ним работает механическая коробка передач на 5 ступеней или вариатор.

Начальная цена нового кросса стартует от 80 000 юаней (779 тыс. руб.), а самая дорогая версия оценивается в 120 000 юаней (1,1 млн руб.). Кстати, китайские клиенты могут купить Mercedes-Benz GLA от 271 800 юаней (2,6 млн руб.).