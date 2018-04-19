Zotye приступил к выпуску Traum Meet 3 

Компания Zotye сообщила о том, что на её производственных мощностях стартовала сборка нового респектабельного паркетника модели Traum Meet 3.
Модель чрезвычайно похожа на Audi Q3. Кроме того, автомобиль сохранил некоторые черты своего немецкого аналога от компании Mercedes. В стандартную комплектацию кроссовера входит современная система круиз-контроля адаптивного типа, топовые системы безопасности, функция по предотвращению столкновений во время движения, камеры кругового обзора, подушки безопасности, а также качественная информационно-развлекательная система, для управления которой установлен сенсорный монитор.
Под капотом у нового кроссовера будет стоять полуторалитровый мотор с турбонаддувом, мощность которого доходит до ста пятидесяти лошадиных сил. Работает силовой агрегат в связке с вариаторной трансмиссией или же коробкой передач механического типа на пять ступеней. Купить кроссовер в Поднебесной можно будет от восьмисот тысяч рублей. Топовая модификация обойдётся в один миллион сто шестьдесят восемь тысяч рублей.