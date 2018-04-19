Zotye приступил к выпуску Traum Meet 3

Компания Zotye сообщила о том, что на её производственных мощностях стартовала сборка нового респектабельного паркетника модели Traum Meet 3.

Модель чрезвычайно похожа на Audi Q3 . Кроме того, автомобиль сохранил некоторые черты своего немецкого аналога от компании Mercedes. В стандартную комплектацию кроссовера входит современная система круиз-контроля адаптивного типа, топовые системы безопасности, функция по предотвращению столкновений во время движения, камеры кругового обзора, подушки безопасности, а также качественная информационно-развлекательная система, для управления которой установлен сенсорный монитор.

Под капотом у нового кроссовера будет стоять полуторалитровый мотор с турбонаддувом, мощность которого доходит до ста пятидесяти лошадиных сил. Работает силовой агрегат в связке с вариаторной трансмиссией или же коробкой передач механического типа на пять ступеней. Купить кроссовер в Поднебесной можно будет от восьмисот тысяч рублей. Топовая модификация обойдётся в один миллион сто шестьдесят восемь тысяч рублей.