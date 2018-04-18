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BMW показала новую виртуальную «приборку» и комплекс iDrive
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BMW показала новую виртуальную «приборку» и комплекс iDrive 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания BMW на специальном мероприятии Digital Day представила следующее поколение информационно-развлекательной системы iDrive и обновленный вариант цифровой приборной панели. По предварительной информации, первыми их получит новый BMW X5 (G05), премьера которого запланирована на текущий год.
На центральном дисплее системы, работающей под управлением фирменной OS 7.0, может отображаться до 10 отдельных экранов с четырьмя «виджетами». Они обеспечивают доступ к часто используемым функциям, например, навигации или музыке.
Система способна выводить необходимую информацию в зависимости от наступления какого-либо события или местоположения. Например, на экране отобразится карта парковок при подъезде к конечной точке маршрута. Управлять функциями автомобиля можно с помощью поворотного контроллера, голоса, жестов и тачскрина.
Шкалы приборов на 12.3-дюймовой виртуальной приборной панели теперь напоминает решетку радиатора. Слева расположен спидометр, справа — тахометр и указатель уровня топлива. Помимо этого, на ней есть место для дублирования подсказок навигационной системы и отображения индивидуального контента.
В зависимости от выбранного режима движения меняется цветовая схема приборной панели, а также ее оформление. Например, в спортрежиме основным цветом становится красный и появляется индикатор продольных и поперечных ускорений.
Кроме того, в BMW объявили о готовности к внедрению в автомобили стандарта связи 5G, который должен заработать в 2018 году. На системами, поддерживающими этот стандарт, компания работает вместе с Audi и Daimler на протяжении последних двух лет.
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