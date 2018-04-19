Ещё
Фотошпионы раскрыли интерьер нового BMW Z4
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фотошпионы раскрыли интерьер нового BMW Z4 

Motor.ru 4 часа назад
Фото: Motor.ru
В Сети появились шпионские снимки салона родстера BMW Z4 следующего поколения, который получит новую виртуальную приборную панель и комплекс iDrive, представленные несколько дней назад. Фотографии опубликованы изданием Carscoops.
Архитектура передней панели и центрального тоннеля нового BMW Z4 почти в точности повторяет интерьер одноименного прототипа, представленного летом прошлого года. У машин совпадает расположение блоков управления климат-контролем и аудиосистемой, а также отдельных кнопок и переключателей.
В центре находится дисплей информационно-развлекательной системы, управлять которой можно с помощью поворотного контроллера, жестов, голоса и самого тачскрина. Слева — настраиваемая 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. На нее можно вывести подсказки навигационной системы и блоки с персонализированным контентом.
На центральном тоннеле расположится «шайба» iDrive, короткий электронный рычаг коробки передач, кнопки смены режимов работы управляющей электроники, а также небольшой отсек с USB-портами и, вероятно, беспроводной зарядкой для смартфонов.
По предварительной информации, товарная версия BMW Z4 нового поколения дебютирует на специальном мероприятии летом текущего года. Публичный дебют новинки состоится осенью на Парижском автосалоне.
Новый Z4 немецкий производитель разрабатывает совместно к «Тойотой», которая свой вариант этого родстера станет продавать под возрожденным именем Supra.
Motor.ru: последние новости
В салон роскошного внедорожника Mercedes-Maybach установят чайник Первый суперкар Brabham: мотор 5.4 V8 и 87 миллионов рублей Jaguar XE и XF получили новую «спортивную» версию
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки открытия Крымского моста20
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции2
Казахстан закрыл границу с Россией81
Светская львица лишилась двух элитных авто за день
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение