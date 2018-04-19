Ещё
Mahindra представила обновленный кроссовер XUV500
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mahindra представила обновленный кроссовер XUV500 

Daily-Motor 16 минут назад
Фото: Daily-Motor
Mahindra представила обновленный кроссовер XUV500 Индийская автомобильная компания Mahindra представила рестайлинговую версию своего кроссовера XUV500, не обновлявшегося почти 3 года. Продажи данной модели на местном авторынке стартуют уже в ближайшие месяцы. Стоимость обновленной «пятисотки» начинается от 19 тысяч долларов. В «топовой» версии за автомобиль попросят 27 тысяч долларов.
Автомобиль имеет габариты, сопоставимые с Honda CR-V (длина — 4585 мм). В рамках второго по счету обновления XUV500 получил слегка модернизированный дизайн экстерьера, а также более комфортабельный и современный интерьер.
В моторную линейку индийского кроссовера войдет турбодизельный 2,2-литровый агрегат, мощность которого выросла со 140 до 155 лошадиных сил. Помимо него будет доступен 140-сильный бензиновый двигатель с крутящим моментом в 320 Нм. В качестве трансмиссий предложат МКПП или 6-ступенчатый «автомат».
Daily-Motor: последние новости
Представлен скетч интерьера роскошного внедорожника Mercedes-Maybach Автоэксперты Avito констатируют рост цен на бушные автомобили в России Снова приостановлена сборка Tesla Model 3. Компания планирует выпускать в 4 раза больше автомобилей.
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»64
Казахстан закрыл границу с Россией81
Выпуск LADA Vesta приостановлен4
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
Mercedes-Maybach дразнит роскошным внедорожником
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение