Mahindra представила обновленный кроссовер XUV500

Mahindra представила обновленный кроссовер XUV500 Индийская автомобильная компания Mahindra представила рестайлинговую версию своего кроссовера XUV500, не обновлявшегося почти 3 года. Продажи данной модели на местном авторынке стартуют уже в ближайшие месяцы. Стоимость обновленной «пятисотки» начинается от 19 тысяч долларов. В «топовой» версии за автомобиль попросят 27 тысяч долларов.

Автомобиль имеет габариты, сопоставимые с Honda CR-V (длина — 4585 мм). В рамках второго по счету обновления XUV500 получил слегка модернизированный дизайн экстерьера, а также более комфортабельный и современный интерьер.

В моторную линейку индийского кроссовера войдет турбодизельный 2,2-литровый агрегат, мощность которого выросла со 140 до 155 лошадиных сил. Помимо него будет доступен 140-сильный бензиновый двигатель с крутящим моментом в 320 Нм. В качестве трансмиссий предложат МКПП или 6-ступенчатый «автомат».