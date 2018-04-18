Обновлённый кроссовер Mahindra XUV500 получил более мощный дизель

Помимо мотора у флагманского SUV индийской компании также обновили дизайн экстерьера.

В Индии состоялась официальная премьера рестайлингового семиместного кроссовера XUV500. Модель обзавелась иной радиаторной решеткой, новыми фонарями и багажной дверью, в фарах появились светодиодные полоски дневных ходовых огней. Плюс расширена палитра цветов кузова, добавлены 18-дюймовые диски нового дизайна. В салоне изменений меньше — новые материалы отделки и светло-бежевая «кожаная» обивка кресел.

На индийском рынке обновленный Mahindra XUV500 предлагается с модернизированным турбодизелем mHawk 2.2 (собственная разработка компании): мотор получил новый турбокомпрессор, отдачу увеличили со 140 до 155 л.с., максимальный крутящий момент вырос со 330 до 360 Нм. Также кроссовер доступен с прежней бензиновой версией того же двигателя mHawk (140 л.с., 320 Нм). Дизельный вседорожник комплектуется шестиступенчатой «механикой», бензиновый мотор работает в паре с 6АКП. В «базе» кросс — переднеприводный, для дорогих дизельных версий за доплату предложат трансмиссию с муфтой подключения задней оси.

Отметим, для дореформенного XUV500 в некоторых индийских штатах еще был предусмотрен 140-сильный дизель 2.0, пока нет данных о том, остался ли такой мотор в гамме обновленной модели.

В список оборудования базовой комплектации посвежевшего кроссовера вошли пара подушек безопасности, ABS+EBD, аудиосистема. У топового XUV500 есть мультимедиа-система с тачскрином, камера заднего вида, круиз-контроль, боковые «эйрбэги», ESP, люк с электроприводом.

Дизельный кроссовер стоит 1 232 000 — 1 788 000 рупий, что эквивалентно примерно 1 147 000 — 1 665 000 рублей по текущему курсу. Бензиновый вседорожник обойдется минимум в 1 543 000 рупий (около 1 437 000 рублей).

Отметим, это уже второй рестайлинг для вседорожника: XUV500 вышел на домашний рынок в 2012 году, первое обновление он претерпел в 2015-м. Кстати, кросс стал первой моделью Махиндры с несущей конструкцией кузова и независимой задней подвеской.

В Индии модель входит в ТОП-30 самых продаваемых авто, занимая в нем последнее место: в прошлом году там было продано 26 626 кроссоверов XUV500, что на 6% меньше по сравнению с 2016-м. Для сравнения, лидер сегмента SUV — Maruti Vitara Brezza — в 2017-м разошелся по Индии тиражом в 140 945 экземпляров (+65%).

Mahindra XUV500 также поставляют в Южную Африку, в некоторые европейские и южноамериканские страны, но на экспортных рынках объемы продаж у «пятисотого» невелики.

По материалам: www.kolesa.ru