«Камаз» намерен представить вторую модель арктического вездехода в конце 2018 года

КАЗАНЬ, 18 апреля. / ТАСС /. Вторую модель вездехода «КамАЗ-Арктика» планируется представить в конце 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба «КамаАЗ».

"КамАЗ-Арктика" будет изготавливаться в двух вариантах: один с колесной формулой 6х6 и второй — 8х8. Первый вариант уже был представлен на выставке в Москве. Автомобиль работает на классическом камазовском двигателе V8, оснащен механической коробкой передач.

Вторая машина с колесной формулой 8х8, оснащенная силовым агрегатом Р6 и кабиной К5, а также автоматической коробкой передач, должна появиться в конце 2018 года", — отмечается в сообщении.

Машина будет сертифицирована как снегоболотоход. Как отмечают в пресс-службе, это абсолютно новая разработка с точки зрения конструкции — таких машин «КамАЗ» никогда прежде не создавал. Максимальная скорость «Камаз-Арктики — не более 50 км/ч, грузоподъемность 13 тонн.

Ключевая особенность вездехода — шарнирно-сочлеенная рама: машина поворачивает не за счет колес, а за счет „ломающейся“ рамы. „Такое решение вызвано габаритами колес: они у вездехода очень широкие, не дающие достаточного для поворота ресурса“, — отмечают в пресс-службе.

Кроме того, машина оснащена жилым модулем, где есть спальные места, душ и туалет, микроволновая печь, подогреватель, запас воды, умывальник, холодильник, телевизор, спутниковый телефон, варочная панель, электрогенератор. Дополнительно в жилом модуле предусмотрены кондиционеры, которые могут изолировать его обитателей от мошкары, комаров, гнуса. Начать испытания вездехода в условиях Крайнего Севера „КамАЗ“ планирует в этом году.