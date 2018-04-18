Мини-тест Suzuki Vitara: частичка истории

Стать причастным к автомобильной истории — дорогого стоит. Особенно если это история такого знаменитого бренда, как Suzuki , точнее одной из самых его легендарных моделей, внедорожника Vitara.

Юбилейной машине положены специальные колесные диски черного цвета, массивный спойлер над стеклом задней двери, пластиковые накладки на передних крыльях, а также боковые молдинги. Окантовки дневных ходовых огней из черного пластика — еще один признак спецверсии. Здесь и далее фото Вячеслав Крылов

Нынешний 2018 год для Suzuki Vitara юбилейный — ровно 30 лет назад с конвейера сошел первый автомобиль этой модели.

В честь знаменательного события компания выпустила лимитированную серию кроссоверов с уникальными особенностями, всего 30 штук. Каждому автомобилю присвоили порядковый номер, а 19-я по счету машина оказалась у нас на тесте.

Чем же этот исторический артефакт отличается от привычных уже Vitara, коих немало на российских дорогах?

Эстетика и практичность

Все 30 уникальных кроссоверов окрашены в белый перламутр. Пространства спереди и сзади примерно поровну. При росте в 1.9 м пассажир не упирается ногами в спинку кресла и не касается головой крыши. На втором ряду смогут усесться трое взрослых

Vitara и в базовом исполнении выглядит эффектно, но кроссовер спецсерии и вовсе смотрится франтом. Белый цвет кузова, черные колесные диски, дополнительные пластиковые детали на кузове и спойлер — все это атрибуты юбилейной версии. Красота здесь кроется в деталях, вроде красных окантовок внутри фар и эмблем на задних стойках.

Suzuki Vitara 30, 140 л.с., 0-100 км/ч — 10,2 c В светодиодных фарах появились дополнительные элементы красного цвета

Вроде мелочи, но как меняется вид! Многие из присущих Vitara 30 элементов не только радуют взор, но и несут функциональную нагрузку. К примеру, пластиковая накладка на заднем бампере защитит этот самый бампер от царапин при погрузке, а широкие молдинги на дверях спасут от вмятин при встрече с препятствиями на парковке.

Красота в мелочах

Щиток приборов информативен — все необходимые показания всегда перед глазами водителя

В салоне также добавилось интересных деталей. Самая заметная из них — часы Kanji, расположенные, как водится, в центре торпедо. У них очень оригинальный циферблат, цифры на котором заменили иероглифы канджи, используемые в японской письменности.

На центральном дисплее отображается информация о пробеге, расходе топлива и другие эксплуатационные данные

Этакое эстетичное и ненавязчивое напоминание о том, откуда машина родом. Есть и другие, менее заметные нюансы отделки юбилейных машин. Например, некоторые пластиковые детали покрыты глянцевым лаком. В правой части панели — уникальный шильд с порядковым номером конкретной машины. Упоминание о юбилее даже на ковриках!

Юбилейная Vitara уникальна внутри и снаружи: на задних стойках появились особые шильды, а напоминания о юбилее есть даже на ковриках

В целом же это знакомый и уютный салон Vitara — удобный и понятный. Эргономика органов управления не вызывает лишних вопросов, удобно пользоваться и мультимедиа с очень дружелюбным интерфейсом. Отдельной похвалы заслуживают мягкие кресла, снабженные мощным подогревом — в условиях переменчивого весеннего климата крайне полезная вещь.

Уверенность на дороге

Двигатель запускается с помощью кнопки. Сиденья очень удобны, их легко настроить, и спина не устает даже в дальних поездках. А еще материал обивки очень приятен на ощупь. «Мультимедийка» у юбилейной машины такая же, как и у обычных Vitara. У нее есть свой «рабочий стол», разделенный на 4 части. Интерфейс прост, удобен и не требует привыкания

Спецверсия создана на базе полноприводной модификации Vitara с турбомотором 1.4, поэтому динамика у автомобиля достойная. 140-сильный двигатель оперативно реагирует на нажатие педали акселератора, а автоматическая коробка передач впечатления ничуть не портит.

Так как спецверсия — это, по сути, топовая комплектация Vitara, дополненная опциями, камера заднего вида здесь тоже есть. И она весьма удобна в использовании

Несмотря на то, что нынешняя Vitara — больше городской кроссовер, чем суровый внедорожник, проблем с передвижением вне асфальта у автомобиля не возникает. Для особых случаев есть внедорожный режим, который активируется поворотом «шайбы» на центральном тоннеле.

Передачи автомата можно переключать с помощью удобных подрулевых «лепестков»

Красная прострочка на сиденьях подчеркивает элегантность салона, оформленного преимущественно в темных тонах. А еще здесь есть подлокотник для водителя и пассажира с вместительным боксом

Мнение Андрея Колтуна, автора журнала «АвтоМир»

Часы Kanji — одна из главных «фишек» спецсерии, напоминающая о японском происхождении легендарной модели

Suzuki Vitara и так хороша, а тут еще и юбилейное исполнение! Дизайнерам удалось с помощью небольшого количества деталей освежить облик кроссовера, сделав его более интересным и привлекательным. По ходовым качествам юбилейная машина не отличается от других версий — все как всегда на высоте.