Мини-тест Suzuki Vitara: частичка истории 

Стать причастным к автомобильной истории — дорогого стоит. Особенно если это история такого знаменитого бренда, как Suzuki, точнее одной из самых его легендарных моделей, внедорожника Vitara.
Юбилейной машине положены специальные колесные диски черного цвета, массивный спойлер над стеклом задней двери, пластиковые накладки на передних крыльях, а также боковые молдинги. Окантовки дневных ходовых огней из черного пластика — еще один признак спецверсии. Здесь и далее фото Вячеслав Крылов
Нынешний 2018 год для Suzuki Vitara юбилейный — ровно 30 лет назад с конвейера сошел первый автомобиль этой модели.
В честь знаменательного события компания выпустила лимитированную серию кроссоверов с уникальными особенностями, всего 30 штук. Каждому автомобилю присвоили порядковый номер, а 19-я по счету машина оказалась у нас на тесте.
Чем же этот исторический артефакт отличается от привычных уже Vitara, коих немало на российских дорогах?
Эстетика и практичность
Все 30 уникальных кроссоверов окрашены в белый перламутр. Пространства спереди и сзади примерно поровну. При росте в 1.9 м пассажир не упирается ногами в спинку кресла и не касается головой крыши. На втором ряду смогут усесться трое взрослых
Vitara и в базовом исполнении выглядит эффектно, но кроссовер спецсерии и вовсе смотрится франтом. Белый цвет кузова, черные колесные диски, дополнительные пластиковые детали на кузове и спойлер — все это атрибуты юбилейной версии. Красота здесь кроется в деталях, вроде красных окантовок внутри фар и эмблем на задних стойках.
Suzuki Vitara 30, 140 л.с., 0-100 км/ч — 10,2 c В светодиодных фарах появились дополнительные элементы красного цвета
Вроде мелочи, но как меняется вид! Многие из присущих Vitara 30 элементов не только радуют взор, но и несут функциональную нагрузку. К примеру, пластиковая накладка на заднем бампере защитит этот самый бампер от царапин при погрузке, а широкие молдинги на дверях спасут от вмятин при встрече с препятствиями на парковке.
Красота в мелочах
Щиток приборов информативен — все необходимые показания всегда перед глазами водителя
В салоне также добавилось интересных деталей. Самая заметная из них — часы Kanji, расположенные, как водится, в центре торпедо. У них очень оригинальный циферблат, цифры на котором заменили иероглифы канджи, используемые в японской письменности.
На центральном дисплее отображается информация о пробеге, расходе топлива и другие эксплуатационные данные
Этакое эстетичное и ненавязчивое напоминание о том, откуда машина родом. Есть и другие, менее заметные нюансы отделки юбилейных машин. Например, некоторые пластиковые детали покрыты глянцевым лаком. В правой части панели — уникальный шильд с порядковым номером конкретной машины. Упоминание о юбилее даже на ковриках!
Юбилейная Vitara уникальна внутри и снаружи: на задних стойках появились особые шильды, а напоминания о юбилее есть даже на ковриках
В целом же это знакомый и уютный салон Vitara — удобный и понятный. Эргономика органов управления не вызывает лишних вопросов, удобно пользоваться и мультимедиа с очень дружелюбным интерфейсом. Отдельной похвалы заслуживают мягкие кресла, снабженные мощным подогревом — в условиях переменчивого весеннего климата крайне полезная вещь.
Уверенность на дороге
Двигатель запускается с помощью кнопки. Сиденья очень удобны, их легко настроить, и спина не устает даже в дальних поездках. А еще материал обивки очень приятен на ощупь. «Мультимедийка» у юбилейной машины такая же, как и у обычных Vitara. У нее есть свой «рабочий стол», разделенный на 4 части. Интерфейс прост, удобен и не требует привыкания
Спецверсия создана на базе полноприводной модификации Vitara с турбомотором 1.4, поэтому динамика у автомобиля достойная. 140-сильный двигатель оперативно реагирует на нажатие педали акселератора, а автоматическая коробка передач впечатления ничуть не портит.
Так как спецверсия — это, по сути, топовая комплектация Vitara, дополненная опциями, камера заднего вида здесь тоже есть. И она весьма удобна в использовании
Несмотря на то, что нынешняя Vitara — больше городской кроссовер, чем суровый внедорожник, проблем с передвижением вне асфальта у автомобиля не возникает. Для особых случаев есть внедорожный режим, который активируется поворотом «шайбы» на центральном тоннеле.
Передачи автомата можно переключать с помощью удобных подрулевых «лепестков»
Красная прострочка на сиденьях подчеркивает элегантность салона, оформленного преимущественно в темных тонах. А еще здесь есть подлокотник для водителя и пассажира с вместительным боксом
Мнение Андрея Колтуна, автора журнала «АвтоМир»
Часы Kanji — одна из главных «фишек» спецсерии, напоминающая о японском происхождении легендарной модели
Suzuki Vitara и так хороша, а тут еще и юбилейное исполнение! Дизайнерам удалось с помощью небольшого количества деталей освежить облик кроссовера, сделав его более интересным и привлекательным. По ходовым качествам юбилейная машина не отличается от других версий — все как всегда на высоте.