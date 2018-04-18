Компания Mazda заявила, что у дизельного двигателя есть будущее

Еще один производитель авто объявил, что он по-прежнему привержен дизельному двигателю.

Вслед за Mercedes-Benz Porsche и еще несколькими автопроизводителями, Mazda заявила, что не видит причин списывать со счетов технологию воспламенения от сжатия.

Недавно в интервью AutoRai президент и главный исполнительный директор японской марки в Европе Джефф Гайтон объяснил причины, по которым дизели остаются актуальны. Он считает создание больших, но экономичных SUV одной из главных проблем современного автомобилестроения и лучшим вариантом решения этой задачи является двигатель на дизельном топливе.

«Мы готовы создать очень чистый и мощный дизель, и уверены, что это оптимальное решение с точки зрения капиталовложений, чем, к примеру, гибридная технология», — заявил Гайтон.

Компания Exec предполагают, что клиенты изменят свое мнение о дизельной технологии, с появлением нового осциллятора WLTP. Который дебютирует нынешней осенью, потому что он будет более точно измерять выбросы, а преимущества дизеля станут очевидны.

Также Джефф Гайтон отметил, что Mazda не намерена делать автомобили сегмента А, а сосредоточится на моделях с большими объемами, которые будут интересны потребителям США. Китая и России.