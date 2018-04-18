«Рольф» расширит сеть в Петербурге за счет автоцентра «Аврора»

Группа «Рольф» впервые начнет сотрудничество с Kia Motors. Автодилер откроет автоцентр корейской марки в Санкт-Петербурге в мае 2018 года, говорится в совместном сообщении «Рольфа» и Kia.

Автосалон Kia будет расположен на улице Стартовая, д.4, где ранее располагался автоцентр Kia компании «Автоцентр „Аврора“. Официальный представитель „Рольфа“ не стал раскрывать RNS условия сделки по автосалону „Авроры“.

»Начало сотрудничества с маркой Kia было одной из стратегических задач для компании «Рольф». (…) Новый автоцентр войдет в строй уже в мае, и до конца текущего года мы планируем реализовать более 1500 новых автомобилей Kia», — сказала генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова , комментируя открытие нового дилерского центра Kia.

Банк «ФК Открытие» в марте 2018 года, как ранее сообщало RNS, подал иск о банкротстве компании «Автоцентр Аврора Спб» (ранее дилер Kia Motors, компания входит в группу «Автоцентр Аврора») в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Иски о банкротстве также были поданы и к другим компания группы «Аврора».

Продажи новых новых автомобилей в автоцентрах группы «Рольф „выросли в 2017 году на 15%, до 84,225 тыс. автомобилей. Продажи автомобилей с пробегом стали больше на 45% в 2017 году по сравнению с 2016 годом и составили 48,158 тыс. автомобилей.

Дилерская сеть компании насчитывает более 60 автосалонов в Москве и Санкт-Петербурге.