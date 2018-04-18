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«Рольф» расширит сеть в Петербурге за счет автоцентра «Аврора»
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«Рольф» расширит сеть в Петербурге за счет автоцентра «Аврора» 

Rambler News Service 1 час назад
Группа «Рольф» впервые начнет сотрудничество с Kia Motors. Автодилер откроет автоцентр корейской марки в Санкт-Петербурге в мае 2018 года, говорится в совместном сообщении «Рольфа» и Kia.
Автосалон Kia будет расположен на улице Стартовая, д.4, где ранее располагался автоцентр Kia компании «Автоцентр „Аврора“. Официальный представитель „Рольфа“ не стал раскрывать RNS условия сделки по автосалону „Авроры“.
»Начало сотрудничества с маркой Kia было одной из стратегических задач для компании «Рольф». (…) Новый автоцентр войдет в строй уже в мае, и до конца текущего года мы планируем реализовать более 1500 новых автомобилей Kia», — сказала генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова, комментируя открытие нового дилерского центра Kia.
Банк «ФК Открытие» в марте 2018 года, как ранее сообщало RNS, подал иск о банкротстве компании «Автоцентр Аврора Спб» (ранее дилер Kia Motors, компания входит в группу «Автоцентр Аврора») в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Иски о банкротстве также были поданы и к другим компания группы «Аврора».
Продажи новых новых автомобилей в автоцентрах группы «Рольф „выросли в 2017 году на 15%, до 84,225 тыс. автомобилей. Продажи автомобилей с пробегом стали больше на 45% в 2017 году по сравнению с 2016 годом и составили 48,158 тыс. автомобилей.
Компания „Рольф“ основана в 1991 году Сергеем Петровым. Портфель брендов до сотрудничества с Kia Motors включал 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Alfa Romeo, Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, Smart, Toyota и Volkswagen.
Дилерская сеть компании насчитывает более 60 автосалонов в Москве и Санкт-Петербурге.
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