На Нюрбургринге появился самый мощный седан Aston Martin

Как оказалось, в Aston Martin готовы представить свой самый мощный седан. Такой вывод можно сделать на основе того, что компания рассекретила модель, привезя ее на Нюрбургринг.

В 2017 году в Aston Martin сообщили о разработке нового суббренда AMR, который будет использоваться для выпуска самых «горячих» моделей марки. И вот теперь компания наверняка готова представить серийную версию седана Rapide AMR, который тогда был представлен в качестве концепт-кара. Автомобиль был привезен создателями прямо на Нюрбургринг практически без камуфляжа — обычно европейские автопроизводители практикуют появление своих предсерийных моделей на этой трассе перед официальным дебютом.

Предсерийная модель полностью повторяет дизайн одноименного концепт-кара. Автомобиль получил обновленную решетку радиатора с вертикальными планками — это, наверное, единственное отличие. Технические характеристики не известны, но у концепт-кара под капотом находился атмосферный 6-литровый мотор V12 мощностью 600 лошадиных сил. Коробка передач также неизвестна, но модель Rapide S, выпускаемая с 2013 года, оснащается восьмискоростным «автоматом», который устанавливается на автомобили BMW 7 Series F01, BMW X5 E70, Jaguar F-Type, Dodge Durango и Rolls Royce Phantom.

Согласно имеющейся информации, модель может развивать максимальную скорость в 338 км/ч (до 100 км/ч автомобиль разгоняется за четыре секунды).