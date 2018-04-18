Объем рынка новых мотоциклов в России в январе-марте снизился на 24,3% — до 511 единиц

Объем рынка новых мотоциклов в России в январе-марте 2018 г. составил 511 единиц, что на 24,3% меньше показателя аналогичного периода 2017 г. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых мотоциклов в России по итогам I квартала составил 511 экземпляров. Это на 24,3% меньше, чем в январе-марте 2017 г.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самым популярным брендом мотоциклов в России остался лидер 2017 г. — немецкий BMW , объем рынка которого за январь-март 2018 г. составил 114 единиц. На втором месте — американский Harley Davidson (73 штуки). Результаты объема продаж оставшихся брендов первой пятерки рейтинга по итогам I квартала 2018 г. не сумели превысить 40 экземпляров: Kawasaki — 38 штук, Racer — 35 штук, Honda — 33 штуки.

«В топ-5 модельного рейтинга три позиции принадлежат бренду BMW. На первом месте — BMW R1200 GS (27 штук). На второй позиции — KTM Duke (20 штук), а третью и четвертую строчки делят ABM Helper и BMW S1000 RR (по 14 экземпляров). Замыкает пятерку лидеров модельного рейтинга BMW K1600 GTL (13 штук)», — уточнили в агентстве.

Эксперты «Автостата» подчеркивают, что падение российского рынка мототехники продолжается четвертый год подряд и за это время его объемы сократились в несколько раз.