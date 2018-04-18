Российская LADA остается в сердце кубинцев 

ГАВАНА, 18 апр — РИА Новости, Олег Вязьмитинов. «Жигули»-классика и «Москвичи», когда-то ездившие по Гаване наравне с «американцами» 40-х и 50-х годов, сегодня на кубинских дорогах уступают места китайским машинам, но остаются любимыми для очень многих жителей карибской страны.
На советских автомобилях LADA в свое время ездили кубинские полицейские и таксисты, а также кубинцы, получившие карточки на их покупку за какие-либо особые заслуги. Чуть меньше были известны «Москвичи» (в кубинском варианте Moskovich), и гораздо реже встречались «Волги».
Сегодня полицейские патрули пересели на авто китайского производства. В автопрокате в основном тоже китайские машины. В такси классические модели «Жигулей» все еще остаются, но уже достаточно давно и весьма активно вытесняются теми же «китайцами».
Серьезной заявкой на возвращение на остров стала поставка в начале года крупной партии — более 300 штук — новых моделей российских LADA. Все машины отправились работать в кубинскую службу такси.
Новые Vesta и старые «Жигули»
Новые LADA Vesta в основном можно увидеть на стоянках у отелей — самым платежеспособным клиентом в Гаване, как правило, все еще остается турист-иностранец. Таксисты охотно делятся впечатлениями о новых российских авто. В основном мнения положительные, хотя звучит и критика.
"Машины неплохие. Авто получилось с хорошим двигателем, комфортным. Правда, есть недостатки в подвеске", — рассказывает водитель одной из таких машин на парковке у пятизвездочного отеля Melia Cohiba. При этом, говорит таксист, «даже немецкие туристы» высоко оценили комфорт его авто.
В длинной очереди одинаковых желтых автомобилей-такси у отеля Nacional, самого известного на Кубе, среди китайских и европейских седанов также виднеются несколько LADA. Водители, узнав, что их собеседник из России, заметно оживляются.
"Это уже совершенно новая машина — не та, что раньше. Ничего общего", — эмоционально делится один из водителей. На вопрос о том, как машина показала себя в эксплуатации, тоже жалуется на подвеску. Но тут же оговаривается: «Учитывая наши дороги, это вполне можно понять».
Выясняется, что у многих собственная машина — тоже LADA, правда, старше нынешних моделей на несколько десятилетий. Один из водителей показывает техпаспорт — его голубая LADA-2103 произведена в 1980 году, и, по его словам, все еще в идеальном состоянии. «Я недавно полностью поменял в ней пол», — с гордостью говорит он.
Его коллега показывает техпаспорт своей LADA. Его «шестерка» оказывается старше на год. «1979 года выпуска, и все детали оригинальные. Вот, показываю техпаспорт как рекламу — пусть пришлют запчасти», — шутит водитель.
Тридцати-, а то и сорокалетние «Лады» на Кубе, действительно, зачастую выглядят так, как будто только что сошли с конвейера, а иной раз и лучше. То, как «варят» и красят кузова старых советских машин механики в кубинских кустарных автомастерских, удивляет даже специалистов.
Авто по цене квартиры
Как правило, к собственной машине кубинцы относятся, как к члену семьи. Если раньше машину на Кубе можно было купить по специальному разрешению за особые заслуги, то сейчас в автосалон идти бессмысленно — машин или нет в продаже или же цены на них астрономические.
На рынке — только подержанные модели, о продаже которых кубинцы узнают или от знакомых или через популярные сайты купли-продажи.
Предложения в разделе «Авто» на этих сайтах у не знакомого с реалиями острова человека могут вызвать легкую оторопь. «Жигули» с двигателем 1,6 литра, год выпуска не указан, в «идеальном» состоянии продаются за 28 тысяч долларов. Чуть дешевле, за 25 тысяч долларов можно купить LADA «седьмой» модели «с полностью новым салоном».
"Москвич 2140", также неизвестного возраста, выставлен за 20 тысяч. В качестве достоинства авто указано, что мотор — от «шестой» модели «Жигулей», а коробка передач — от «семерки». Есть «Москвич» и за 17 тысяч долларов, но у того покраска уже не идеальна.
Интересно, что по сопоставимым ценам продают — правда, уже неоднократно переделанные — американские машины, которые чаще всего используют как прогулочные авто для иностранных туристов.
Так, кабриолет Chevrolet 51 продается за 21 тысячу долларов, и, по заявлению хозяина, в настоящее время вовсю трудится, возя иностранцев по кубинской столице. Dodge Kingsway Custom Convertible, 1953 года выпуска — правда, только что из ремонта, но «готовый к работе» — продается за 23 тысячи.
При этом на пятилетние модели европейских производителей продавцы хотят десятки тысяч долларов, а цены на внедорожники сопоставимы с ценами на большие квартиры в самых дорогих районах столицы.
Конечно, продавцы согласны на торг, и объявленная цена — не окончательная, но представление о порядке цифр дает. А в отсутствие рынка новых автомобилей единственным вариантом для потенциального покупателя остается «вторичка».
"LADA — лучший автомобиль для кубинца", — часто повторяют жители острова, действительно счастливые обладатели автомобилей советской сборки.
"Легкий в ремонте", «дешевые запчасти», «достаточно комфортен» — эти преимущества были и остаются решающими для большинства жителей острова, где средняя месячная зарплата на госпредприятиях все еще не превышает тридцати долларов.