Российская LADA остается в сердце кубинцев

ГАВАНА, 18 апр — РИА Новости , Олег Вязьмитинов. «Жигули»-классика и «Москвичи», когда-то ездившие по Гаване наравне с «американцами» 40-х и 50-х годов, сегодня на кубинских дорогах уступают места китайским машинам, но остаются любимыми для очень многих жителей карибской страны.

На советских автомобилях LADA в свое время ездили кубинские полицейские и таксисты, а также кубинцы, получившие карточки на их покупку за какие-либо особые заслуги. Чуть меньше были известны «Москвичи» (в кубинском варианте Moskovich), и гораздо реже встречались «Волги».

Сегодня полицейские патрули пересели на авто китайского производства. В автопрокате в основном тоже китайские машины. В такси классические модели «Жигулей» все еще остаются, но уже достаточно давно и весьма активно вытесняются теми же «китайцами».

Серьезной заявкой на возвращение на остров стала поставка в начале года крупной партии — более 300 штук — новых моделей российских LADA. Все машины отправились работать в кубинскую службу такси.

Новые Vesta и старые «Жигули»

Новые LADA Vesta в основном можно увидеть на стоянках у отелей — самым платежеспособным клиентом в Гаване, как правило, все еще остается турист-иностранец. Таксисты охотно делятся впечатлениями о новых российских авто. В основном мнения положительные, хотя звучит и критика.

"Машины неплохие. Авто получилось с хорошим двигателем, комфортным. Правда, есть недостатки в подвеске", — рассказывает водитель одной из таких машин на парковке у пятизвездочного отеля Melia Cohiba. При этом, говорит таксист, «даже немецкие туристы» высоко оценили комфорт его авто.

В длинной очереди одинаковых желтых автомобилей-такси у отеля Nacional, самого известного на Кубе, среди китайских и европейских седанов также виднеются несколько LADA. Водители, узнав, что их собеседник из России, заметно оживляются.

"Это уже совершенно новая машина — не та, что раньше. Ничего общего", — эмоционально делится один из водителей. На вопрос о том, как машина показала себя в эксплуатации, тоже жалуется на подвеску. Но тут же оговаривается: «Учитывая наши дороги, это вполне можно понять».

Выясняется, что у многих собственная машина — тоже LADA, правда, старше нынешних моделей на несколько десятилетий. Один из водителей показывает техпаспорт — его голубая LADA-2103 произведена в 1980 году, и, по его словам, все еще в идеальном состоянии. «Я недавно полностью поменял в ней пол», — с гордостью говорит он.

Его коллега показывает техпаспорт своей LADA. Его «шестерка» оказывается старше на год. «1979 года выпуска, и все детали оригинальные. Вот, показываю техпаспорт как рекламу — пусть пришлют запчасти», — шутит водитель.

Тридцати-, а то и сорокалетние «Лады» на Кубе, действительно, зачастую выглядят так, как будто только что сошли с конвейера, а иной раз и лучше. То, как «варят» и красят кузова старых советских машин механики в кубинских кустарных автомастерских, удивляет даже специалистов.

Авто по цене квартиры

Как правило, к собственной машине кубинцы относятся, как к члену семьи. Если раньше машину на Кубе можно было купить по специальному разрешению за особые заслуги, то сейчас в автосалон идти бессмысленно — машин или нет в продаже или же цены на них астрономические.

На рынке — только подержанные модели, о продаже которых кубинцы узнают или от знакомых или через популярные сайты купли-продажи.

Предложения в разделе «Авто» на этих сайтах у не знакомого с реалиями острова человека могут вызвать легкую оторопь. «Жигули» с двигателем 1,6 литра, год выпуска не указан, в «идеальном» состоянии продаются за 28 тысяч долларов. Чуть дешевле, за 25 тысяч долларов можно купить LADA «седьмой» модели «с полностью новым салоном».

Москвич 2140 ", также неизвестного возраста, выставлен за 20 тысяч. В качестве достоинства авто указано, что мотор — от «шестой» модели «Жигулей», а коробка передач — от «семерки». Есть «Москвич» и за 17 тысяч долларов, но у того покраска уже не идеальна.

Интересно, что по сопоставимым ценам продают — правда, уже неоднократно переделанные — американские машины, которые чаще всего используют как прогулочные авто для иностранных туристов.

Так, кабриолет Chevrolet 51 продается за 21 тысячу долларов, и, по заявлению хозяина, в настоящее время вовсю трудится, возя иностранцев по кубинской столице. Dodge Kingsway Custom Convertible, 1953 года выпуска — правда, только что из ремонта, но «готовый к работе» — продается за 23 тысячи.

При этом на пятилетние модели европейских производителей продавцы хотят десятки тысяч долларов, а цены на внедорожники сопоставимы с ценами на большие квартиры в самых дорогих районах столицы.

Конечно, продавцы согласны на торг, и объявленная цена — не окончательная, но представление о порядке цифр дает. А в отсутствие рынка новых автомобилей единственным вариантом для потенциального покупателя остается «вторичка».

"LADA — лучший автомобиль для кубинца", — часто повторяют жители острова, действительно счастливые обладатели автомобилей советской сборки.

"Легкий в ремонте", «дешевые запчасти», «достаточно комфортен» — эти преимущества были и остаются решающими для большинства жителей острова, где средняя месячная зарплата на госпредприятиях все еще не превышает тридцати долларов.