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В Калуге выпустили 10 миллионов шин Continental
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В Калуге выпустили 10 миллионов шин Continental 

За рулем Кубань 26 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Continental в России отметила юбилей — на предприятии марки в Калуге выпустили 10-миллионную шины. При этом с момента запуска производства прошло всего 5 лет — завод начал свою работу в 2013 году. И уже в 2014-м был выпущен миллион шин Continental.
Как отметил член совета директоров Continental и глава дивизиона шин Николай Зетцер, шинный завод в Калуге, который был заложен в 2011 году, за прошедшее время стал не только самостоятельным предприятием, но и образцом успеха, а также важной частью стратегии дивизиона шин Vision 2025, направленной на рост, увеличение стоимости и совершенствование.
Производственная мощность завода Continental в Калуге — 4 миллиона шин в год. При этом её можно при необходимости увеличить до 16 миллионов. На предприятии работают более 1000 человек, которые обеспечивают выпус шины брендов Continental, Gislaved и Matador, как для легковых, так и грузовых автомобилей.
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