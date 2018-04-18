Лучшие подержанные кабриолеты за 10 000 долларов

Весна пришла, и солнце вышло. Это означает, что на рынке подержанных автомобилей скоро появится множество кабриолетов и родстеров. Поэтому пора поговорить о лучших предложениях в этом сегменте.

Для тех из вас, кто хочет впитать солнечный свет, насколько это возможно, дешевый кабриолет может стать идеальным вариантом для долгожданного круиза на выходные. Именно для вас мы выбрали семь подержанных кабриолетов, достойных вашего внимания, стоимостью до $10 000, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 614 000 рублей.

Прежде чем вы начёте знакомиться со списком подержанных открытых автомобилей, скажем, что цены указаны в долларах, поскольку материал основан на данных наших североамериканских коллег. Некоторые из перечисленных кабриолетов и родстеров купить в нашей стране практически невозможно.

Купить эту японскую открытую модель в США можно по цене $7 819 — $10 419. Наши коллеги отмечают, что родстер Nissan 350Z Roadster — это «много спортивного автомобиля за малые деньги». У машины достаточно агрессивный внешний вид, спортивная подвеска, надёжные тормоза и 3,5-литровый двигатель V6, способный выдавать 306 лошадиных сил. Это намного больше, чем у многих других кабриолетов, которые вы найдете в нашем списке.

Стоимость культового кабриолета Ford Mustang GT Convertible на подержанном рынке варьируется от $9 120 до $10 564. За эти деньги вы можете найти автомобиль в хорошем состоянии. Немаловажен тот факт, что в моторном отсеке такого кабриолета располагается движок V8, который развивает 300 сил.

А вот и представитель Европы. Стоимость кабриолета BMW 135i Convertible, который попадает в наш ценовой диапазон, составляет на подержанном рынке $8 493 — $9 620. Отзывы говорят, что это маленький кабриолет с задним приводом, отличным рулевым управлением и достойным двигателем. Помимо всего прочего, у открытой модели 1-Series есть модификация 128i, которая ещё доступнее.

Для поклонников японских автомобилей мы предлагаем обратить внимание на модель Mitsubishi Eclipse Spyder. В заложенный бюджет попадают машины 2009 — 2012 года выпуска, стоимость которых варьируется в диапазоне $7 786 — $9 556. Отметим, что автомобиль оснащён 2,4-литровым двигателем и множеством «прелестей», которые помогут вам получить максимум удовольствия во время эксплуатации.

В пределах десяти тысяч долларов любители открытых автомобилей могут могут купить подержанный родстер Mazda MX-5 Miata PRHT. Цена — от $8 426 до $9 110. У этой японской модели очень много поклонников, поскольку она обладает стильным дизайном экстерьера. Добавим сюда достойный двигатель и хорошее шасси.

Цены на подержанные машины Mercedes-Benz SLK 350 лежат в диапазоне $9 598 — $10 010. Согласитесь, это один из очень приятных автомобилей без крыши за относительно небольшие деньги. Помимо упомянутой модификации в продаже есть версии SLK 280. Конечно, эта машина оснащается менее мощным двигателем, но она окажется ещё более доступной.

Стоимость подержанных кабриолетов Volvo C70 на американском рынке составляет $8 200 — $10 735. Стоит отметить, что Volvo C70 — это единственный автомобиль в нашем списке, который получил наивысшую оценку от Страхового института безопасности дорожного движения США. Плюс ко всему, машина оснащается жёсткой складной крышей, что позволяет использовать её круглый год. В моторном отсеке кабриолета расположен 225-сильный движок с пятью цилиндрами.