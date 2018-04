Конкурент Toyota Highlander и VW Teramont от Jeep выходит на рынок

Семиместный вседорожник Grand Commander оснащается бензиновым турбомотором, модель доступна с передним или полным приводом.

В Китае объявлен старт продаж нового кроссовера Jeep Grand Commander. Предвестника этой модели — концепт Yuntu — местное подразделение марки представило еще в прошлом году. В Jeep утверждают, что вседорожник предназначен только для «поднебесного» рынка, его производство налажено в китайском городе Чанша на заводе СП концернов FCA и GAC. Предприятие также производит «паркетники» Jeep Compass , Renegade и Cherokee. Впрочем, не исключено, что в случае успеха новинки в Китае, она потом доберется и до других стран.

По предварительным данным, Grand Commander построен на платформе Compact US Wide с поперечным расположением двигателя и основным передним приводом, которая также лежит в основе Jeep Cherokee . Длина Гранда равна 4 873 мм, ширина — 1 892 мм, высота — 1 738 мм, колесная база — 2 800 мм. Пока автомобиль доступен только с семиместным салоном, кресла расположены по схеме 2+3+2. Как отмечают китайские СМИ, позже у модели появится пятиместный вариант — просто Commander. Однако в Jeep эту информацию не подтвердили.

Кроссовер доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0T I4 DOHC. У мотора два варианта мощности: 234 или 265 л.с. В первом случае максимальный крутящий момент составляет 350 Нм, во втором — 400 Нм. Двигатель сочетается с девятиступенчатым «автоматом» ZF. Grand Commander с 234-сильным мотором — переднеприводный, у модели с более мощным двигателем имеется муфта подключения задних колес. В следующем году у новинки может появиться гибридная модификация, но подробностей об установке такого Джипа пока нет.

В список оборудования базового Гранда вошли: 18-дюймовые диски, климат-контроль, мультимедийная система с голосовым управлением, круиз-контроль, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, автопарковщик. Для топового кросса предусмотрены: обивка кресел кожей Nappa, панорамная крыша, подогрев сидений первого и второго рядов, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон, система бесконтактного открывания багажника.

В линейке Jeep новинка заняла нишу между Cherokee и Grand Cherokee: Grand Commander с 234-сильным мотором и передним приводом стоит 279 800 — 291 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 725 000 — 2 842 000 рублей по актуальному курсу; полноприводный кроссовер с 265-сильным двигателем обойдется в 299 800 — 409 800 юаней — это около 2 920 000 — 3 992 000 рублей. Cherokee в Китае стоит от 209 800 юаней (около 2 044 000 рублей), Grand Cherokee — от 559 900 юаней (примерно 5 454 000 рублей).

Главными конкурентами нового Джипа станут Toyota Highlander (4 890/1 925/1 720 мм, колесная база — 2 790 мм) и Volkswagen Teramont (5 039/1 989/1 773 мм, колесная база — 2 980 мм). Цена «японца» стартует с отметки в 239 800 юаней (около 2 336 000 рублей), «немец» стоит от 308 900 юаней (примерно 3 009 000 рублей). Модель Тойоты в Китае тоже можно купить лишь с четырехцилиндровым турбомотором 2.0 (серия 8AR-FTS, 220 л.с., 350 Нм), а вот в гамме VW Teramont есть турбированный бензиновый двигатель EA390 V6 2.5 (299 л.с., 500 Нм) — это новый мотор, он пока предусмотрен только для китайской версии Терамонта.

По материалам: www.kolesa.ru