«КамАЗ» начнет продажи снегоболотоходов в середине 2018 года

Группа «КамАЗ» планирует начать продажи снегоболотоходов собственного производства в середине 2018 года, сообщил RNS официальный представитель автопроизводителя.

«В настоящее время заканчиваются испытания. Через несколько месяцев в середине года начнутся продажи. Снегоболотоходы будут производится по предварительным заказам. Интерес проявляют нефтедобывающие компании», — сказал он, не уточнив возможных покупателей техники.

«В проекте «КамАЗ-Арктика» перед нами стоит задача в 2017-2018 годах разработать и изготовить два автомобиля: один с колесной формулой 6x6 и второй — 8x8. Первый вариант уже изготовлен и был представлен на выставке в Москве. Автомобиль работает на классическом камазовском двигателе V8, оснащен механической коробкой передач. Машина будет сертифицирована как снегоболотоход. Это абсолютно новая разработка с точки зрения конструкции — таких машин «КамАЗ» никогда прежде не создавал», — сказал главный конструктор инновационных автомобилей НТЦ Сергей Назаренко , его слова приводит корпоративное издание завода.

«КамАЗ-Арктика» может выступать как «альфамобиль» — транспортное средство, которая возглавляет колонну других машин, ведет за собой обычные грузовики, отметил Назаренко. Машина оснащена жилым модулем, в котором могут жить люди не менее трех суток.

Второй снегоболотоход «КамАЗ» с колесной формулой 8x8, оснащенная силовым агрегатом Р6 и кабиной К5, а также автоматической КПП будет собран в конце 2018 года, уточнили в компании.

Снегоболотоход разработан «КамАЗом» совместно с рядом вузов. Расходы на разработку снегоболотохода компания не раскрывает, как и его стоимость.