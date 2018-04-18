Ford Explorer новой формации доступен в российских автосалонах

Официальные представители американского автобренда в РФ сообщили, что в автосалоны прибыла новинка — вседорожник Ford Explorer

Заявлена ориентировочная стоимость автоновинки — 2719000 рублей. Если же приобретать такую машину по программе «трейд-ин», цена будет отталкиваться от 2619000 рублей.

По силовой части машину оснастили 3,5-литровым «атмосферником» на 249 л.с. и шестиступенчатой коробкой-автоматом.

Начиная с базовой модификации XLT новый Explorer получил широкий спектр обновлений и нового оборудования.

Кожаные передние кресла салона получили десятиступенчатую электрорегулировку, обогрев, омыватели камер заднего обзора, светодиодную переднюю оптику.

Также автомобиль оснащен мультимедиа системой под управлением восьмидюймового сенсорного монитора. Из новых опций нужно упомянуть систему интеллектуального полного привода Terrain Management 4WD System.

Наиболее дорогая модификация Limited Plus обойдется от 3162000 рублей.