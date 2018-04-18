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Гоночный «Мерседес» Ники Лауды выставили на продажу
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Гоночный «Мерседес» Ники Лауды выставили на продажу 

Motor.ru 31 минуту назад
Фото: Motor.ru
Немецкий дилер Jan B. Lühn, специализирующийся на эксклюзивных автомобилях, выставил на продажу седан Mercedes-Benz 190 E 2.3-16s, на котором Ники Лауда выступал в Гонке Чемпионов весной 1984 года. Ориентировочная цена автомобиля — 115-230 тысяч евро.
Гонку Чемпионов провели в честь открытия новой, формульной, части трассы Нюрбургринг. Помимо Лауды, в ней принял участие Ален Прост, Кеке Росберг, Алан Джонс, Стирлинг Мосс, Джеймс Хант, Фил Хилл, Джек Брэбем и Айртон Сенна.
От обычной дорожной машины этот «Мерседес» отличается каркасом безопасности, перенастроенной подвеской, тормозами и ковшеобразными сиденьями. Под капотом седана установлен 2,3-литровый двигатель мощностью 185 лошадиных сил и 235 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» E 2.3-16s способен разгоняться за 7,3 секунды. Максимальная скорость — 230 километров в час.
В оснащение «заряженной» серийной машины также вошел увеличенный топливный бак, дифференциал повышенного трения, подвеска с автоматической поддержкой дорожного просвета и более жесткими амортизаторами.
Летом 2016 года в Германии выставили на продажу универсал Mercedes-Benz E 55 AMG, ранее принадлежавший Михаэлю Шумахеру. За автомобиль с 5,5-литровой «восьмеркой» мощностью 354 лошадиные силы просили 119 тысяч 950 евро (9,1 миллиона рублей по текущему курсу).
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