Гоночный «Мерседес» Ники Лауды выставили на продажу

Немецкий дилер Jan B. Lühn, специализирующийся на эксклюзивных автомобилях, выставил на продажу седан Mercedes-Benz 190 E 2.3-16s, на котором Ники Лауда выступал в Гонке Чемпионов весной 1984 года. Ориентировочная цена автомобиля — 115-230 тысяч евро.

От обычной дорожной машины этот «Мерседес» отличается каркасом безопасности, перенастроенной подвеской, тормозами и ковшеобразными сиденьями. Под капотом седана установлен 2,3-литровый двигатель мощностью 185 лошадиных сил и 235 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» E 2.3-16s способен разгоняться за 7,3 секунды. Максимальная скорость — 230 километров в час.

В оснащение «заряженной» серийной машины также вошел увеличенный топливный бак, дифференциал повышенного трения, подвеска с автоматической поддержкой дорожного просвета и более жесткими амортизаторами.