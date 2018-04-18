Концепция Mercedes-Maybach дебютирует в Пекине

Как и ожидалось, предстоящая концепция Mercedes-Maybach, премьера которой состоится на Пекинском автосалоне, действительно будет основана на Mercedes-Benz GLS.

Официальный представитель Mercedes-Benz во время интервью с Autocar сообщил, что в будущем будет происходить в линейке Mercedes-Maybach. «Мы были очень удивлены успехом продаж Mercedes-Maybach S-Class, что является чрезвычайно популярным на многих рынках» — сказал он и добавил, что теперь компания планирует расширить собственную эксклюзивность и представить многообещающий внедорожник.

Недавно опубликованный видеоролик показал, что предстоящая концепция Mercedes-Maybach в сравнении с GLS получит ряд существенных изменений, включая отделку из белой высококачественной кожи, хромированные акценты, эмблему Maybach и уникальное синее освещение. Экстерьер Mercedes-Maybach GLS также принесет некоторые изменения, главные из которых: пересмотренная решетка радиатора и эксклюзивные колесные диски.

Модернизация коснется и оснащения концептуальной модели: появится новейшая полуавтономная технология от Mercedes-Benz. Ожидается, что серийная Mercedes-Maybach GLS будет готова к концу нынешнего или в начале следующего года.