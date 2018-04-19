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BAIC представил обновленного клона Jeep Wrangler
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BAIC представил обновленного клона Jeep Wrangler 

Daily-Motor 13 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания BAIC, специализирующаяся на выпуске неофициальных копий популярных автомобилей зарубежных марок, представила обновленную версию своего внедорожника Beijing BJ40 Plus. Отметим, что эта модель представляет собой с точки зрения дизайна клона американского Jeep Wrangler.
Визуально автомобиль преобразился совсем незначительно — появилась новая решетка радиатора, модернизированная головная оптика со светодиодными элементами, а также много хромированных деталей. В салоне внедорожника теперь используются более дорогие материалы отделки.
Моторная гамма автомобиля осталась без изменений. В список двигателей BJ40 Plus входят прежние 2— и 2,3-литровые бензиновые агрегаты с отдачей в 204 и 250 лошадиных сил соответственно. Кроме них доступен 2-литровый 150-сильный «дизель».
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