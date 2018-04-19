BAIC рассекретил роскошный внедорожник Beijing BJ40 Plus

Автохолдинг BAIC представил роскошный вариант вседорожника Beijing BJ40, который вырос в габаритах и получил к названию приставку Plus.

Хочется отметить, что экстерьер нового внедорожника разрабатывался по аналогии с известным Jeep Wrangler. Модель разработана на рамной конструкции с неразрезным задним мостом.

Люксовую комплектацию BJ40 Plus наградили крупными расширителями колёсных арок, которые сделали модель шире на 83 мм, измененной решёткой радиатора, модернизированной головной оптикой на LED-элементах, накладками серебристого цвета на бамперах с необычными красными фонарями и множеством хромированных деталей в отделке.

В салоне «проходимца» появилась доработанная передняя панель BJ40 Plus, иные дефлекторы вентиляции, виртуальная доска приборов, увеличенный «парящий» дисплей информационно-развлекательного комплекса и много других прелестей.

В моторном отсеке новой модели будут располагаться прежние силовые агрегаты: турбомоторы объемом 2,0 и 2,3 литра, производительность которых 204 и 250 л.с. соответственно, а также двухлитровый 150-сильный дизель. Вместе с базовым двигателем будет сочетаться 5-скоростная механика, а остальные ДВС могут агрегатироваться с 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонным автоматом от Aisin.