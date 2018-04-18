Beijing BJ40 Plus — клон Wrangler получил больше «шика»

Мировая премьера для публики состоится в конце апреля на Пекинском автосалоне.

Автоконцерн BAIC из Поднебесной рассекретил люксовую версию своего рамного внедорожника Beijing BJ40 с приставкой Plus.

Модель Beijing BJ40 напоминает своим дизайном классический внедорожник Jeep Wrangler . В ее основе лежит рама с привычной конструкцией подвески. Сзади установлен неразрезной мост с пружинами. Спереди — независимая двухрычажная подвеска с продольными торсионами, прикрепленными к нижним рычагам. Такой же тип передней подвески использовался на Mitsubishi Pajero второго поколения. Рамное шасси новинка делит с моделью Beijing BJ80 — клоном немецкого Гелендвагена.

После выхода люксового варианта BJ40 Plus базовая «сороковки» получила приставку Classic. Сразу же стоит отметить, что концерн презентовал пятидверную BJ40 Plus с длиной кузова 4645 мм. Чуть позже выйдет трехдверный вариант.

Внешне версия Plus отличается от исходной BJ40 объемными светодиодными элементами дневных ходовых огней в передних фарах и стоп-сигналов в задних фонарях. Еще присутствуют новые бампера, а также увеличенные и окрашенные в цвет кузова расширители колесных арок, из-за которых ширина кузова выросла на 83 мм до 1843 мм. По кузову установлено много хромированных молдингов.

Внутри Plus салон изменился кардинально. Панель приборов стала цифровой, у мультимедийной системы теперь широкоформатный экран, присутствует электропривод передних кресел, также есть множество контрастных вставок.

Под капотом без изменений. Как и стандартный Beijing BJ40 версия Plus предлагается с бензиновыми турбомоторами рабочим объемом 2,0 литра (204 л.с. и 280 Нм) и 2,3 литра (250 л.с. и 350 Нм), а также двухлитровым турбодизелем на 150 л.с. и 350 Нм. Самый мощный мотор устанавливался еще на Saab 9-5 начала 2000-х годов. В качестве трансмиссии будут предложены механические КПП на 5 или 6 ступеней и шестискоростной «автомат» компании Aisin, который управляется не стандартным рычагом, а вращающейся шайбой между дефлекторами вентиляции.

Цены на новую люксовую версию Beijing BJ40 Plus еще не объявлены. Ее стоимость будет средней между стандартным Beijing BJ40 (до 29 000 долларов или 1 780 000 рублей по актуальному курсу) и Beijing BJ80 (от 45 000 долларов или 2 750 000 рублей).

По материалам: www.kolesa.ru