Компания BMW представила самую экстремальную «двойку»

От обычной «эмки» (и уж тем более от «гражданской» 2 Series) новая M2 Competition отличается широким передним бампером с огромными воздухозаборниками, новой решеткой радиатора, зеркалами от BMW M4, новым задним диффузором, выхлопом и особыми 19-дюймовыми колесными дисками.

Кое-что от старшего купе M4 появилось и в салоне, а именно — спортивные кресла. Из других обновок интерьера можно выделить красную кнопку запуска мотора, кнопки переключения режимов движения на руле (тоже красные), цифровую приборную панель и отделку с карбоновыми элементами.

Фотошпионы рассекретили интерьер нового большого кроссовера BMW.

Но самое интересное, что досталось M2 Competition от старшей M4, — это «железо». В первую очередь, разумеется, речь идет о двигателе — трехлитровой «шестерке» с двумя турбинами. На M4 этот мотор выдает 431 л.с., на M2 Competition — 410 л.с. при 550 Нм крутящего момента. Для сравнения, «обычная» M2 вооружена 370 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Двигатель может работать в паре как с шестиступенчатой механикой, так и с семиступенчатым роботом.

Помимо двигателя, M4 поделилась с младшей M2 Competition подрамниками. К другим «гоночным» опциям относятся дополнительная растяжка поперечной жесткости и новый спортивный выхлоп с клапанами, управлением которыми зведует электроника.

На разгон до сотни у M2 Competition уходит всего 4,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 километров в час (280 километров в час — с опциональным пакетом M Driver's Package).