Составлен рейтинг самых непопулярных в России автомобилей

Нет, они честно представлены в салонах официальных дилеров, на них распространяются все гарантийные обязательства производителя, их прайс-листы можно найти на сайтах соответствующих брендов. Часть из них вполне успешно продается за рубежом. Но вот в России автовладельцы с негодованием от них отворачиваются. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие модели пользовались в течение первого квартала 2018 года у нас в стране мизерным спросом или же вообще не покупались.

Поскольку принято считать, что «много» — это больше трех, то мы решили остановиться именно на этом магическом числе. В обзоре будут присутствовать лишь те автомобили, которые за три месяца разошлись тиражом не более чем три экземпляра. В антирейтинг также не включены электромобили, поскольку понятно изначально, что их в нашей северной стране не очень-то уважают.

Итак, за первый квартал текущего года ни один человек не купил Zotye Z300. Чем так не угодил нашим соотечественникам этот китайский седан, непонятно. Выглядит он вполне прилично и едет не хуже прочих поделок из Поднебесной. Но списать такой результат на случайный каприз рынка не выйдет: за весь прошлый год было реализовано всего шесть таких автомобилей.

По одному экземпляру удалось пристроить производителям Cadillac CTS, Chevrolet Corvette и Lexus GS-F. Все три машины дорогущие, что не слишком способствует их популярности на просторах нашей богатой Родины с небогатым населением. Однако две последние модели к тому же весьма нишевые: Corvette представляет собой чистый спорткар, а GS-F — закос под таковой.

Недавно рожденный очередной «премиальный» бренд DS еще не смог никак зарекомендовать себя у покупателей. Большинство по-прежнему воспринимает его как Citroёn. Но даже если так, то все равно два DS3 за квартал — это сильно. Столько же было куплено автомобилей с шильдиком Subaru WRX STI. Но с ней ситуация понятнее: модель, мягко говоря, не новая, да и опять же с определенными претензиями на спортивность, подпитываемыми былыми раллийными успехами марки.

Теперь переходим к «троечникам». Их у нас трое, да простят мне читатели невольный каламбур. Это Cirtoёn C4 Picasso, Infiniti Q30 Infiniti Q70 . Хотя компакт-вэны в России не в чести, а американско-японский «премиум» дороговат, все это совершенно не объясняет такого провала по продажам. Кстати, прошлогодние результаты также не сильно воодушевляли, хотя не казались и откровенно смешными. В 2017-м было реализовано соответственно 34, 186 и 218 экземпляров.

Источник