Новый Audi TT RS проходит завершающие испытания

Немецкая компания Audi готовится представить обновленный TT RS, который в настоящее время тестируется в Нюрбургринге.

Предстоящий Audi TT RS получит новейшей дизайн и сможет конкурировать Porsche 718 Cayman, Alpine A110 и Alfa Romeo 4C. С внешней стороны автомобиль получит обновленную решетку радиатора, новый бампер со светодиодными фарами, пересмотренный задний бампер, а также комплект модернизированных колесных дисков и дополнительные варианты окраски кузова.

Под капотом тоже ожидаются серьезные перемены. Напоминаем, на данный момент Audi использует 2,5-литровый пятицилиндровый двигатель, обеспечивающий 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. Агрегат соединен со стандартной семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Благодаря такому оснащению разгон 0-100 км/ч занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 280 км/ч.

Ожидается, что новый Audi TT RS дебютирует в пределах нынешнего года, в то время как поставки транспортного средства начнутся не раньше 2019 года.