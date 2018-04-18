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Новый Audi TT RS проходит завершающие испытания
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Новый Audi TT RS проходит завершающие испытания 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Немецкая компания Audi готовится представить обновленный TT RS, который в настоящее время тестируется в Нюрбургринге.
Предстоящий Audi TT RS получит новейшей дизайн и сможет конкурировать Porsche 718 Cayman, Alpine A110 и Alfa Romeo 4C. С внешней стороны автомобиль получит обновленную решетку радиатора, новый бампер со светодиодными фарами, пересмотренный задний бампер, а также комплект модернизированных колесных дисков и дополнительные варианты окраски кузова.
Под капотом тоже ожидаются серьезные перемены. Напоминаем, на данный момент Audi использует 2,5-литровый пятицилиндровый двигатель, обеспечивающий 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. Агрегат соединен со стандартной семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Благодаря такому оснащению разгон 0-100 км/ч занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 280 км/ч.
Ожидается, что новый Audi TT RS дебютирует в пределах нынешнего года, в то время как поставки транспортного средства начнутся не раньше 2019 года.
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