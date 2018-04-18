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Ford Escort RS Cosworth. На нём Кен Блок в этом сезоне поедет в США
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Ford Escort RS Cosworth. На нём Кен Блок в этом сезоне поедет в США 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Этот Escort RS Cosworth 1993 года станет боевым аппаратом Кена Блока на трёх этапах чемпионата США по ралли.
Ford Performance и Hoonigan Racing Division показали машинку во всей красе. Она была специально создана компанией Death Spray Custom, которая ранее уже работала над некоторыми другими автомобилями Блока. Болельщики могут рассчитывать на то, что Блок примет участие в трёх этапах США по ралли.
Спешим уточнить, что под капотом находится модифицированный движок, мощностная отдача которого равна примерно 350 л.с. Мотор работает в паре с семиступенчатой секвентальной коробкой передач.
«Я в восторге от своего календаря в этом сезоне, — сказал Блок. — Мне очень понравился за последние несколько лет ралли-кросс, но я начал свою гоночную карьеру с ралли, и моё сердце всегда было с ним».
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