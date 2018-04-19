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Руководитель Cadillac ушел из компании
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Руководитель Cadillac ушел из компании 

Motor.ru 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Президент Cadillac Йохан де Найссен покидает свой пост. Как говорится в сообщении марки, он оставит должность «немедленно», поскольку у него появились «другие интересы».
Место Йохана де Найссена займет Стив Карлайл, до этого руководивший канадским подразделением концерна General Motors. Он проработал в американской компании 36 лет, в 2010 году став вице-президентом по глобальному планированию продуктов и продажам в США. На должность руководителя отделения в Канаде Карлайл перешел четыре года назад.
В General Motors де Найссен работал с 2014 года — в концерн он перешел из Infiniti. До этого он занимал руководящие посты в Audi и Volkswagen.
От танка до лимузина: самые-самые «Кадиллаки» последних ста лет  Одним из первых решений топ-менеджера был перенос штаб-квартиры «Кадиллака» из Детройта в Нью-Йорке. При нем также был запущен сервис подписки на автомобили марки и программа обновления модельного ряда, в соответствии с которой планировалось выпускать по одной новой машине каждые шесть месяцев.
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