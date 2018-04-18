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У Cadillac сменился руководитель
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У Cadillac сменился руководитель 

Ведомости 1 час назад
Американская General Motors объявила о смене руководителя премиального бренда Cadillac. Новым президентом марки станет Стивен Карлайл, руководивший канадским подразделением GM, сообщила компания. Йохан де Найсен, руководивший Cadillac с июля 2014 г., уходит в отставку немедленно и покидает компанию, говорится в сообщении.
Де Найсен, которому сейчас 58 лет, перешел в GM из японского премиального бренда Infiniti. Основная часть карьеры де Найсена прошла в Audi: он возглавлял подразделения этой компании у себя на родине в Южной Африке, в Японии, а затем в США.
Cadillac разработал новый стратегический план, по которому к концу десятилетия модельный ряд Cadillac мог покрывать около 90% люксового сегмента, говорил де Найсен в интервью «Ведомостям». По руководством де Найсена бренд представил несколько новинок, включая технологию автопилота Super Cruise, и увеличил продажи в Китае в прошлом году на 50%, до 175 000 машин, передает «Интерфакс». Но темпы роста продаж Cadillac отставали от конкурентов, а в США в прошлом году они снизились на 8%, до 156 000 машин.
Карлайл начал карьеру в GM в 1982 г. стажером в промышленном инжиниринге, занимал руководящие должности в подразделениях компании в Северной Америке и Юго-Восточной Азии, в 2014 г. стал президентом и управляющим директором GM Canada.
Акции General Motors в ходе торгов в среду дешевеют на 0,1%. За последний год капитализация компании выросла на 15%, до $55 млрд
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