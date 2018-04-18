Kia предлагает технологию UVO Skill для своих моделей 

Теперь для владельцев плагин-гибридных Niro 2017-2018 года выпуска, плагин-гибридных Optima 2017-18 года, электрических Soul и K900, выпущенных с 2016 по 2017 года, южнокорейская компания предоставляет специальную функцию голосового управления, что позволяет руководить собственным автомобилем с помощью специальных команд.
Технология, получившая название UVO Skill, предоставляет возможность владельцам блокировать двери, мигать фарами, останавливать или запускать двигатель, нагревать или охлаждать машину, а также дистанционно запускать или останавливать зарядку своего электрифицированного автомобиля. Вице-президент Kia Motors America по продуктовому планированию Орт Хедрик (Orth Hedrick) заявил: «Мы постоянно стремимся найти новые способы сделать наши автомобили более удобными. Мастерство UVO для Alexa облегчает и предоставляет удобство для владельцев Kia совместно использующих свои транспортные средства. UVO Skill — еще одна улучшенная функция, отражающая дух мышления Kia». Для того, чтобы воспользоваться инновацией необходимо устройство с Amazon Alexa и беспроводное соединение. Настройка происходит через приложение Alexa.