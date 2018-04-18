Kia предлагает технологию UVO Skill для своих моделей

Теперь для владельцев плагин-гибридных Niro 2017-2018 года выпуска, плагин-гибридных Optima 2017-18 года, электрических Soul и K900, выпущенных с 2016 по 2017 года, южнокорейская компания предоставляет специальную функцию голосового управления, что позволяет руководить собственным автомобилем с помощью специальных команд.