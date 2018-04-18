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CARCADE и ГК «АвтоСпецЦентр» запустили совместную программу лизинга Audi
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CARCADE и ГК «АвтоСпецЦентр» запустили совместную программу лизинга Audi 

Банки.ру 44 минуты назад
Лизинговая компания CARCADE и ГК «АвтоСпецЦентр», один из крупнейших игроков сектора авторетейла в России, начали сотрудничество в рамках программы «Всегда на новом». Данное предложение для клиентов лизинговой компании было запущено в феврале текущего года и в апреле расширено благодаря партнерству с крупным официальным дилером Audi, отмечается в сообщении CARCADE.
«В рамках программы лизингополучатели могут без дополнительных временных и финансовых затрат сменить свой автомобиль на новый Audi, передав старый автомобиль в trade-in в автосалоны ГК «АвтоСпецЦентр» по выгодной выкупной стоимости и получив от дилера дополнительную скидку на приобретение нового автомобиля. В рамках программы лизингополучатели могут использовать полученные средства для финансирования первого лизингового платежа или его части по новой сделке лизинга выбранной модели Audi, а действующие клиенты CARCADE — погасить за счет средств от продажи авто оставшиеся затраты по договору лизинга», — говорится в релизе.
Программа «Всегда на новом» дает возможность клиентам лизингодателя и автодилера быстро приобрести новый автомобиль Audi по специальной цене взамен старого авто. Лизингополучатели CARCADE пользуются полным сервисным обслуживанием в рамках сделки: услугами профессионального консультирования по всем вопросам автолизинга, индивидуальной разработки инвестиционного плана, включающего график приемлемых ежемесячных платежей, комплексного страхования нового автомобиля и гражданской ответственности лизингополучателя с возможностью оплачивать страховые взносы в рассрочку.
В CARCADE обещают, что менеджеры компании подробно расскажут об условиях программы, помогут быстро оценить имеющийся автомобиль и подобрать новую модель автомобиля, представленную в одном из автосалонов партнера.
Предложением быстрого обмена старого автомобиля на новый Audi можно воспользоваться, обратившись на горячую линию CARCADE или оставив заявку на сайте.
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