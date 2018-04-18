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Hyundai вносит окончательные штрихи в обновленный i20
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Hyundai вносит окончательные штрихи в обновленный i20 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Южнокорейский производитель вносит последние коррективы в модернизированный i20, замеченный во время тестирования в Турции. На последних снимках изображен светло-голубой прототип со значительно уменьшенным количеством камуфляжа. Фактически, под маскировкой находятся только передняя и задняя панели, но даже она не может скрыть шестиугольную решетку радиатора Hyundai, переработанные светодиодные фары дневного света, обновленные бампера и круглые противотуманные фары. Также в число изменений попадают иное размещение фирменного значка и новые задние фонари с пересмотренной графикой. Фотография интерьера показывает незначительные обновления: другая форма у центральных вентиляционных отверстий, синяя отделка, соответствующая окраске кузова, и, похоже, обновленное программное обеспечение.
Нынешняя модель (в зависимости от рынка) предлагается с 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем, 1,2-литровым четырехцилиндровым бензиновым агрегатом, 1,25-литровым мотором, 1,1-литровым дизельным и 1,4-литровым дизельным двигателем. Вполне возможно, что некоторые из агрегатов буду доработаны для обеспечения лучшей производительности. Отмечается, поскольку обновленный Hyundai i20 проходил испытания в течении последних девяти месяцев, неизбежно, что официальная премьера автомобиля состоится в течении следующих шести месяцев, например, на Парижском автосалоне.
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