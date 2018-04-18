Новый Suzuki Ertiga рассекречен, вскоре старт продаж

Завтра новое поколение компактвэна Suzuki Ertiga будет представлено публике в рамках международного автосалона в Индонезии. Информация об однообъемнике Suzuki Ertiga новой генерации с официальными фотографиями по какой-то ошибке оказалась опубликованной на официальном сайте японской марки. До того, как данные убрали, их успели скопировать индийские журналисты и выложить в Сеть.

Рвение журналистов из Индии вполне понятно. Ведь первое поколение Ertiga разрабатывалось на платформе прежнего Swift именно в этой стране на совместном предприятии Maruti Suzuki. Его до сих пор выпускают и продают в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Первая генерация компактвэна даже имеет другие бейдж-инжиниринговые версии — Proton Ertiga и Mazda VX-1.

Новое поколение Suzuki Ertiga получила новую платформу Heartect, как и текущая генерация Swift. Однообъемник имеет кузов с той же колесной базой — 2740 мм. Однако остальные габаритные размеры изменились. Длина увеличилась на 99 мм до 4395 мм, а высота — на 5мм до 1690 мм. Кузов стал шире на целых 40 мм — теперь 1753 мм. Дополнительное пространство появилось у пассажиров, для которых доступно три ряда сидений. Багажное отделение, наоборот, уменьшилось на 18 л до 153 л. В моторной гамме появился новый полуторалитровый атмосферный двигатель К15В мощностью 104 лошадиные силы и 138 Нм крутящего момента. Он заменил старый 1,4-литровый мотор на 95 л.с. и 130 Нм. В качестве трансмиссии будут доступны пятиступенчатая механическая КПП и четырехскоростная автоматическая коробка передач. В индонезии еще будет доступен 1,3-литровый турбодизель разработки Fiat

Продажи нового однообъемника Suzuki Ertiga в Индии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе стартуют летом. Цены на новинку могут объявить во время международного автосалона в Индонезии. По материалам: www.kolesa.ru