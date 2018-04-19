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«КамАЗ» готовится к дебюту нового арктического вездехода
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«КамАЗ» готовится к дебюту нового арктического вездехода 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Представители отечественного производителя «КамАЗ» сообщили предварительную дату презентации второй модели арктического вездехода «Арктика». Автомобиль дебютирует в конце 2018 года.
Новый «КамАЗ-Арктика» будет доступен в двух версиях. Первая получит колесную формулу 6×6, а вторая — 8×8. Первую версию этой модели уже представили в Москве, а вторая пока готовится к презентации.
Арктический вездеход с формулой 6×6 оснащается классическим оппозитным 8-цилиндровым мотором, связку которому составляет механическая трансмиссия. Вторую модификацию этой модели планируют укомплектовать автоматической коробкой передач.
Обе версии «КамАЗ-Арктика» могут быть оснащены жилым модулем с парой спальных мест, туалетом, душем, кухней, а также телевизором и электрическим генератором.
Испытания этого автомобиля стартуют уже в скором времени в условиях Крайнего Севера (в Ямало-Ненецком автономном округе).
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