«КамАЗ» готовится к дебюту нового арктического вездехода

Представители отечественного производителя «КамАЗ» сообщили предварительную дату презентации второй модели арктического вездехода «Арктика». Автомобиль дебютирует в конце 2018 года.

Новый «КамАЗ-Арктика» будет доступен в двух версиях. Первая получит колесную формулу 6×6, а вторая — 8×8. Первую версию этой модели уже представили в Москве, а вторая пока готовится к презентации.

Арктический вездеход с формулой 6×6 оснащается классическим оппозитным 8-цилиндровым мотором, связку которому составляет механическая трансмиссия. Вторую модификацию этой модели планируют укомплектовать автоматической коробкой передач.

Обе версии «КамАЗ-Арктика» могут быть оснащены жилым модулем с парой спальных мест, туалетом, душем, кухней, а также телевизором и электрическим генератором.

Испытания этого автомобиля стартуют уже в скором времени в условиях Крайнего Севера (в Ямало-Ненецком автономном округе).