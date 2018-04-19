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Первый грузовик «Цзефан-J7» сошел со сборочной линии в Чанчуне
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Первый грузовик «Цзефан-J7» сошел со сборочной линии в Чанчуне 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Чанчунь, 18 апреля /Синьхуа/ — Как сообщили сегодня в китайской автомобилестроительной корпорации FAW Group /"1-й автозавод"/, первый грузовой автомобиль «Цзефан-J7», модель 7-го поколения китайских грузовиков «Цзефан», сошел со сборочной линии завода в Чанчуне /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/.
Это значит, что данная модель официально запущена в серийное производство.
Чанчунь, 18 апреля /Синьхуа/ — Как сообщили сегодня в китайской автомобилестроительной корпорации FAW Group /"1-й автозавод"/, первый грузовой автомобиль «Цзефан-J7», модель 7-го поколения китайских грузовиков «Цзефан», сошел со сборочной линии завода в Чанчуне /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/.
Это значит, что данная модель официально запущена в серийное производство.
Чанчунь, 18 апреля /Синьхуа/ — Как сообщили сегодня в китайской автомобилестроительной корпорации FAW Group /"1-й автозавод"/, первый грузовой автомобиль «Цзефан-J7», модель 7-го поколения китайских грузовиков «Цзефан», сошел со сборочной линии завода в Чанчуне /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/.
Это значит, что данная модель официально запущена в серийное производство.
Чанчунь, 18 апреля /Синьхуа/ — Как сообщили сегодня в китайской автомобилестроительной корпорации FAW Group /"1-й автозавод"/, первый грузовой автомобиль «Цзефан-J7», модель 7-го поколения китайских грузовиков «Цзефан», сошел со сборочной линии завода в Чанчуне /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/.
Это значит, что данная модель официально запущена в серийное производство.
Чанчунь, 18 апреля /Синьхуа/ — Как сообщили сегодня в китайской автомобилестроительной корпорации FAW Group /"1-й автозавод"/, первый грузовой автомобиль «Цзефан-J7», модель 7-го поколения китайских грузовиков «Цзефан», сошел со сборочной линии завода в Чанчуне /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/.
Это значит, что данная модель официально запущена в серийное производство.
Чанчунь, 18 апреля /Синьхуа/ — Как сообщили сегодня в китайской автомобилестроительной корпорации FAW Group /"1-й автозавод"/, первый грузовой автомобиль «Цзефан-J7», модель 7-го поколения китайских грузовиков «Цзефан», сошел со сборочной линии завода в Чанчуне /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/.
Это значит, что данная модель официально запущена в серийное производство.
Чанчунь, 18 апреля /Синьхуа/ — Как сообщили сегодня в китайской автомобилестроительной корпорации FAW Group /"1-й автозавод"/, первый грузовой автомобиль «Цзефан-J7», модель 7-го поколения китайских грузовиков «Цзефан», сошел со сборочной линии завода в Чанчуне /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/.
Это значит, что данная модель официально запущена в серийное производство.
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