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Ford презентовал новую версию Mustang Cobra Jet
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Ford презентовал новую версию Mustang Cobra Jet 

Daily-Motor 3 часа назад
Фото: Daily-Motor
Компания Ford анонсировала дебют своего нового юбилейного автомобиля под названием Mustang Cobra Jet. Премьера новой версии спорткара приурочена к пятидесятилетию с даты первого выпуска модели.
Производитель отметил, что юбилейная версия будет строго лимитирована, и в продажу выйдет всего шестьдесят восемь обновлённых автомобилей. Стоимость новинки будет стартовать от ста тысяч долларов.
От актуальной версии обновлённый спорткар будет отличаться новым дизайном. Экстерьер дополнят жёлто-черные детали, а также специальный шильдик на решётке радиатора.
Была значительно модернизирована подвеска автомобиля. Кроме того, разработчики оснастили спорткар новым мостом. В интерьере автомобиля производитель подчеркнул спортивную стилистику с помощью спортивных кресел и металлического каркаса безопасности. Под капотом у лимитированного автомобиля будет стоять мотор объёмом в 5.2 литра, в конструкцию которого войдёт восемь цилиндров. Мощность силовой установки производитель пока держит в тайне.
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