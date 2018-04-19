Ford презентовал новую версию Mustang Cobra Jet

Компания Ford анонсировала дебют своего нового юбилейного автомобиля под названием Mustang Cobra Jet. Премьера новой версии спорткара приурочена к пятидесятилетию с даты первого выпуска модели.

Производитель отметил, что юбилейная версия будет строго лимитирована, и в продажу выйдет всего шестьдесят восемь обновлённых автомобилей. Стоимость новинки будет стартовать от ста тысяч долларов.

От актуальной версии обновлённый спорткар будет отличаться новым дизайном. Экстерьер дополнят жёлто-черные детали, а также специальный шильдик на решётке радиатора.

Была значительно модернизирована подвеска автомобиля. Кроме того, разработчики оснастили спорткар новым мостом. В интерьере автомобиля производитель подчеркнул спортивную стилистику с помощью спортивных кресел и металлического каркаса безопасности. Под капотом у лимитированного автомобиля будет стоять мотор объёмом в 5.2 литра, в конструкцию которого войдёт восемь цилиндров. Мощность силовой установки производитель пока держит в тайне.