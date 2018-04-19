Юбилейный Ford Mustang Cobra Jet оказался быстрейшим за всю историю модели

Ford празднует 50-летие модели Mustang Cobra Jet особенной спецверсией, которую, к сожалению многих, на дорогах общего пользования увидеть вряд ли получиться.

Mustang Cobra Jet 50th Anniversary — это настоящий болид, который омологирован для участия в дрэг-рейсинге американской ассоциацией хот-родов (NHRA). Ford заявляет, что автомобиль способен преодолевать дистанцию в ¼ мили за восемь с половиной секунд, разгоняясь за это время до 241 километра в час.

Под капотом у Ford Mustang Cobra Jet располагается компрессорная «восьмёрка» Coyote, объёмом 5,2 литра. Её мощность не разглашается, но предшествующий Mustang Cobra Jet 2008 года, который был представлен в честь 40-летия модели, имел отдачу в районе 900 лошадиных сил и проходил дистанцию в ¼ мили за 8,9 секунды, правда, мотор у старой Кобры был больше — 5,4 литра. Что касается трансмиссии, то о ней Ford тоже замалчивает. Вероятно, что всю эту мощность будет передавать специально настроенная для таких гонок трёхскоростная автоматическая коробка передач.

От стандартного Мустанга этот автомобиль отличается не только мотором и коробкой: дрэговая Кобра получила обновлённую четырёхрычажную заднюю подвеску, а также гоночный мост Strange Engineering. В салоне автомобиля установлен каркас безопасности, а также омологированные FIA гоночные сидения с ремнями безопасностями. Впрочем, от дрэговой Кобры 2016 модельного года, в этом отношении, отличий нет.

Всего будет выпущено 68 таких автомобилей, которые, кстати, не смогут легально передвигаться по дорогам общего пользования на своём ходу: на их кузовах попросту не будет VIN-номеров.

Стоимость модели Ford пока не разглашает, но по данным зарубежных коллег, цена будет находиться на уровне 100 000 долларов.

Ранее портал Карельские Вести публиковал битву«сараев»: Mercedes-AMG E 63 S vs Porsche Panamera Turbo Sport Turismo.

По материалам: www.kolesa.ru