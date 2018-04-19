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Cadillac сменил руководителя им стал Стивен Карлайл
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Cadillac сменил руководителя им стал Стивен Карлайл 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Стивен Карлайл будет очередным президентом автодилера Cadillac, до этого данный пост занимал Йохан де Найсен начиная с середины 2014 года.
Найсен сделал большой вклад в компанию по выпуску новинок люксовой серии и значительно увеличил количество проданных авто на 50% в Китае, в США же продажи упали на 8%. Свою карьеру связанную с автобизнесом он начал еще в 1982 году в компании GM, простым стажером, в дальнейшем он занимал несколько руководящих должностей, позже он станет директором компании GM Canada.
Посмотрим, какие изменения получит компания под новым руководством Стивена Карлайла, и в какую сторону будут изменяться продажи люксовых автомобилей.
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