Cadillac сменил руководителя им стал Стивен Карлайл

Стивен Карлайл будет очередным президентом автодилера Cadillac , до этого данный пост занимал Йохан де Найсен начиная с середины 2014 года.

Найсен сделал большой вклад в компанию по выпуску новинок люксовой серии и значительно увеличил количество проданных авто на 50% в Китае, в США же продажи упали на 8%. Свою карьеру связанную с автобизнесом он начал еще в 1982 году в компании GM, простым стажером, в дальнейшем он занимал несколько руководящих должностей, позже он станет директором компании GM Canada.

Посмотрим, какие изменения получит компания под новым руководством Стивена Карлайла, и в какую сторону будут изменяться продажи люксовых автомобилей.