Range Rover для бедных или что изменилось в Ford Explorer 2018

Внедорожник Форд Эксплорер в своем пятом поколении выпускается с 2010 года, хотя, по хорошему, его следует классифицировать как полноразмерный кроссовер. Раньше «Исследователь», так переводится название модели, был в более высокой категории и причислялся к «лику» среднеразмерных внедорожников.

Но название сути не меняет — для Российского рынка это большой внедорожник. Многие прозвали новый Эксплорер «Рэндж Ровером для бедных», за его схожесть с английским премиальным SUV — и правда, складывается ощущение, что над силуэтом кузова трудились одни дизайнеры, да только вот «британец» вышел на два года позже.

В 2018 году Форд Эксплорер претерпел второй по счету рестайлинг. Если первый затронул, по большей степени, двигатель, снизив количество лошадиных сил с 301 до заветных 249 что бы «вписаться» в налог, то рестайлинг 2018 года «причесал» внешний облик автомобиля.

Новый Форд стал городским «денди», теперь он щеголяет хромовой или черной (в зависимости от модификации) «улыбкой» радиаторной решетки и более утонченными фарами. Снизу бампера красуется другая юбка. Появились светодиодные «противотуманки». По сумме всех освеженных элементов экстерьера, внешний вид Explorer 2018 сменился с агрессивного на спортивный.

Интерьер также не остался без внимания разработчиков — добавились декоративные элементы с отделкой под натуральный шпон, изменился руль, на нем стало больше кнопок. Появилась новая мультимедиа-система. Главное, наверное, для покупателей данной модели — это третий ряд сидений, который, стоит отметить, достаточно удобен.

В целом, концепция интерьера не поменялась и это все тот же фордовский фирменный стиль: да, он кажется крутым снаружи, да, он комфортный, когда ты сидишь внутри, но все равно что-то не то, а вот что? С первого взгляда и не понять.

Рулится автомобиль по-американски, нет никакого азарта, все предсказуемо (опять преследует какое то сомнение). Где-то что-то может поскрипывать, где-то что-то попроще, чем у конкурентов. На бездорожье лучше не съезжать, юбка бампера очень низкая — это та деталь, которую на пересеченной местности Вы потеряете сразу же.

Давайте попытаемся разобраться, для чего же создан новый Форд Эксплорер 2018? Толкаться по городским пробкам на нем не удобно, по бездорожью — не стоит и начинать. Наверное, это автомобиль семейный, для далеких путешествий, но американский бензиновый агрегат с V-образной «шестеркой» быстро надоест «кормить». Безусловно, это надежный мотор, но отправиться с ним в путешествие — сомнительное занятие, ибо расход в 13-15 литров по трассе это чересчур.

Ответ прост. Это американский автомобиль и Форд делал его специально для родного американского рынка, где любят, ценят и умеют делать большие машины. Где много конкурентов, причем часть из них вообще имеют только задний привод, поскольку дороги там отличные.