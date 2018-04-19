Ещё
Hofele представляет тюнинг-пакет для Jeep Wrangler
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hofele представляет тюнинг-пакет для Jeep Wrangler 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Для тех, кто хочет обновить Jeep Wrangler, но не желает приобретать совершенно новую модель, известное немецкое тюнинг-ателье Hofele-Design подготовило специальный пакет под названием Urban Lifestyle.
При модернизации автомобилей тюнеры в основном ограничиваются обновлениями стиля, которые придают Jeep Wrangler более агрессивный внешний вид. Начиная с передней части, автомобиль получает ряд уникальный деталей, полностью преображающих экстерьер транспортного средства. Среди них черная решетка радиатора, реконструированные бампер, специальные противотуманные фары и светодиодные фонари на крыше, используемые в Mercedes-Benz G500 4×4. Помимо этого, инженеры Hofele установили новые колесные арки, набор колесных дисков с внедорожными шинами, а также увеличили дорожный просвет.
Auto.Today: последние новости
Новый Audi TT RS проходит завершающие испытания Злой седан Jaguar XE SVR, похоже, никогда не появится Концепция Pininfarina K350 готовится к официальному дебюту
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
«Range Rover для бедных, » или Что изменилось в Explorer 2018
Будет сидеть: Алисову не отпустили на свободу1
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение