Hofele представляет тюнинг-пакет для Jeep Wrangler 

Для тех, кто хочет обновить Jeep Wrangler, но не желает приобретать совершенно новую модель, известное немецкое тюнинг-ателье Hofele-Design подготовило специальный пакет под названием Urban Lifestyle.
При модернизации автомобилей тюнеры в основном ограничиваются обновлениями стиля, которые придают Jeep Wrangler более агрессивный внешний вид. Начиная с передней части, автомобиль получает ряд уникальный деталей, полностью преображающих экстерьер транспортного средства. Среди них черная решетка радиатора, реконструированные бампер, специальные противотуманные фары и светодиодные фонари на крыше, используемые в Mercedes-Benz G500 4×4. Помимо этого, инженеры Hofele установили новые колесные арки, набор колесных дисков с внедорожными шинами, а также увеличили дорожный просвет.