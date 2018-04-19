Ещё
В России отзывают колесные диски Replay
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России отзывают колесные диски марки Replay 

Daily-Motor 3 часа назад
Фото: Daily-Motor
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает о старте кампании по отзыву в России колесных дисков торговой марки Replay. Под данную акцию попали «катки», реализованные в нашей стране в ноябре 2017 года.
Причиной отзыва названо несоответствие дисков стандартам контрольных испытаний на удар Правил ООН 124-00.
Кроме того, для колесных дисков Replay, проданных в России в ноябре прошлого года, выявлено несоответствие пункта 19 приложения №10 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
В рамках отзывной кампании покупателям, которые приобрели эти колеса, будет выплачена денежная компенсация или предложат их заменить на аналогичные, соответствующими требованиям технического регламента Таможенного союза.
Daily-Motor: последние новости
Обновленный Ford Explorer добрался до российских дилеров «КамАЗ» готовится к дебюту нового арктического вездехода «Внедорожный» седан Lada Vesta Cross представлен официально
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»65
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»1
«Range Rover для бедных, » или Что изменилось в Explorer 2018
Будет сидеть: Алисову не отпустили на свободу1
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение