В России отзывают колесные диски Replay

В России отзывают колесные диски марки Replay

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает о старте кампании по отзыву в России колесных дисков торговой марки Replay. Под данную акцию попали «катки», реализованные в нашей стране в ноябре 2017 года.

Причиной отзыва названо несоответствие дисков стандартам контрольных испытаний на удар Правил ООН 124-00.

Кроме того, для колесных дисков Replay, проданных в России в ноябре прошлого года, выявлено несоответствие пункта 19 приложения №10 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

В рамках отзывной кампании покупателям, которые приобрели эти колеса, будет выплачена денежная компенсация или предложат их заменить на аналогичные, соответствующими требованиям технического регламента Таможенного союза.